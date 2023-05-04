Друг Путина Тимченко попросил не считать его сторонником войны

Связи предпринимателя Геннадия Тимченко с президентом России Владимиром Путиным не означают, что Тимченко "является союзником" Путина в войне в Украине. Об этом заявил адвокат Тимченко Стефан Бонифасси в Европейском суде общей юрисдикции, где бизнесмен и его жена оспаривают санкции ЕС, сообщает Bloomberg.

Юрист отрицает утверждения чиновников ЕС о том, что Тимченко внёс вклад в российскую экономику благодаря своим связям в инвестиционной фирме Volga Group и банке "Россия". "Даже учитывая, что Тимченко давно знает господина Путина, утверждения о том, что он его доверенным лицом – это то, что мы оспариваем, поскольку такие заявления содержат своего рода обвинение", - сказал Бонифасси.

Как сообщает Сибирь.Реалии, сторона Тимченко требует аннулировать введённые ЕС санкции против предпринимателя и его жены, включающие заморозку активов и запрет на перемещения. Тимченко включили в санкционные списки из-за участия в управлении банком "Россия", который в Европе посчитали "личным банком высокопоставленных чиновников Российской Федерации". "Нам много говорят, что это банк для главных российских чиновников, но доказательств нет", - отметил Бонифасси.