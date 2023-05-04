Друг Путина Тимченко попросил не считать его сторонником войны

Связи предпринимателя Геннадия Тимченко с президентом России Владимиром Путиным не означают, что Тимченко "является союзником" Путина в войне в Украине. Об этом заявил адвокат Тимченко Стефан Бонифасси в Европейском суде общей юрисдикции, где бизнесмен и его жена оспаривают санкции ЕС, сообщает Bloomberg.
Юрист отрицает утверждения чиновников ЕС о том, что Тимченко внёс вклад в российскую экономику благодаря своим связям в инвестиционной фирме Volga Group и банке "Россия". "Даже учитывая, что Тимченко давно знает господина Путина, утверждения о том, что он его доверенным лицом – это то, что мы оспариваем, поскольку такие заявления содержат своего рода обвинение", - сказал Бонифасси.
Как сообщает Сибирь.Реалии, сторона Тимченко требует аннулировать введённые ЕС санкции против предпринимателя и его жены, включающие заморозку активов и запрет на перемещения. Тимченко включили в санкционные списки из-за участия в управлении банком "Россия", который в Европе посчитали "личным банком высокопоставленных чиновников Российской Федерации". "Нам много говорят, что это банк для главных российских чиновников, но доказательств нет", - отметил Бонифасси.
- Тимченко в своём первом интервью российскому Forbes в 2012 году говорил, что много лет знаком с Путиным и периодически с ним встречается, а вопрос о том, является ли он другом Путина, просил переадресовать самому Путину.
- Геннадий Тимченко, которого в СМИ называют "казначеем Путина", попал под санкции США в 2014 году после аннексии Крыма. ЕС и Великобритания объявили против него санкции в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- У Тимченко есть гражданство Финляндии. Финские власти недавно сообщили по итогам проверки, что не нашли признаков нарушения закона при его предоставлении.
- Президент России Владимир Путин мог являться бенефициаром оффшорной компании Mischositos Investment S.A, которая в 2011 году заработала 1,12 миллиарда долларов на перепродаже акций завода по добыче сжиженного газа "Ямал СПГ", сообщал центр "Досье". В сделке по перепродаже участвовали друзья Путина Геннадий Тимченко и Петр Колбин.
- В 2023 году правительство России разрешило компании "Новатэк" купить за 94,8 млрд рублей долю "Сахалинской энергии", являющейся оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2". Речь идет о 27,5% в проекте, ранее принадлежавших Shell, ушедшей из России после вторжения в Украину. По данным Forbes, 23,49% в компании "Новатэк" принадлежат Геннадию Тимченко.
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