Друг Путина Варниг: президент РФ назвал цели войны в Украине гостайной

Маттиас Варниг – близкий к Владимиру Путину германский бизнесмен, исполнительный директор компании Nord Stream 2, оператора нефункционирующего газопровода по дну Балтийского моря, – в интервью газете Die Zeit рассказал о своих встречах с президентом России в Москве уже после начала войны в Украине.

Варниг – единственный гражданин Германии, который находится в санкционных списках США из-за своей связи с Россией и Путиным. Интервью он даёт крайне редко.

По словам Варнига, в ходе встреч с Путиным он пытался убедить российского президента завершить боевые действия против Украины. Он также спросил Путина, каковы реальные цели так называемой спецоперации. "Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина? Или даже больше?" – такой вопрос, как утверждает Варниг, он задал Путину, на что президент России ответил: "Это государственная тайна". Варниг утверждает, что в другом разговоре сказал Путину, что Россия не сможет выиграть войну.

По словам Варнига, который в мае под давлением общественности вместе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером покинул совет директоров "Роснефти", он отказался от предложения Путина переехать в Москву.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент встречался с Варнигом, но не привёл подробностей.

Интервью озаглавлено словами Варнига о том, что сейчас он является "токсичным" в Германии и никто не хочет иметь с ним дела.

Маттиас Варниг познакомился с Путиным ещё в 1980-е годы, когда будущий российский президент, будучи сотрудником КГБ, работал в Дрездене. Германского бизнесмена называют другом Владимира Путина.