Другое наступление. Дипломатия Зеленского перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский находится в молниеносном турне по ряду стран НАТО – накануне саммита Североатлантического союза, который открывается 11 июля в Вильнюсе. За два дня, четверг и пятницу, Зеленский посетил четыре страны – Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию, – стремясь заручиться поддержкой усилий Киева по максимальному сближению с НАТО.

Как Зеленский Радева осадил

Визит Зеленского в Софию местная пресса назвала наиболее неожиданным из 19 зарубежных поездок украинского президента: Болгария до сих пор считалась одной из самых пропутинских стран в ЕС и НАТО. При этом пригласило украинского лидера именно правительство, а не "коллега"-президент Румен Радев, известный промосковской ориентацией. Болгарская военная помощь Киеву в этом году будет увеличена, заявил министр обороны Тодор Тагарев накануне визита Зеленского, добавив, что София отправит оружие после того, как закончит анализ потребностей украинской армии и того, сколько и чего именно болгарские вооруженные силы способны ей дать.

"Эта военная помощь поможет, когда Украине удастся освободить все оккупированные территории, стабилизировать регион Черного моря, Юго-Восточной Европы и в целом восточный фланг НАТО. Это главная причина, по которой Болгария помогает Украине", – сказал министр обороны. Украинская армия нуждается в огромном количестве боеприпасов (до 100 тысяч снарядов в месяц), а Болгария – одна из стран, откуда она могла бы получить такую помощь. Болгария присоединились также к Международной инициативе НАТО по складированию боеприпасов (MAWI). Она играет ключевую роль в заблаговременном размещении достаточного количества боеприпасов для поддержки многонациональных боевых групп НАТО на восточном фланге альянса.

Декларацию Народного собрания Болгарии в поддержку членства Украины в НАТО "после того, как на ее территории будет восстановлен мир" можно назвать другим значительным успехом украинской дипломатии. Против документа, принятого в день визита Зеленского, голосовали только представители ультранационалистического прокремлёвского "Возрождения" и Социалистической партии – преемницы коммунистов, правивших до 1989 года. В декларации содержится призыв к союзникам на саммите в Вильнюсе наметить ясные параметры на пути к членству Украины в НАТО.

Не дай Бог, чтобы с вами случилась такая трагедия, и вы оказались бы на моем месте

Кроме того, стало известно, что Украина на выгодных условиях выкупит у Болгарии ещё советское оборудование для АЭС "Белене". В незавершенном строительстве этой станции участвовали сначала СССР, а затем Россия. Украинской стороне нужно оборудование – его можно использовать, в частности, на Хмельницкой АЭС, – которое она знает и может обслуживать самостоятельно, но не может по понятным причинам купить у России. Цена сделки составит 1,18 млрд левов (600 млн евро), а средства из фондов США, по сведению болгарского портала Dnevnik, уже получены.

Единодушно признаётся также значительный PR-успех Владимира Зеленского в ходе визита в Софию. Его общение с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и вице-премьером, министром иностранных дел Марией Габриэль выглядело открытым и дружеским. Что касается переговоров с президентом Руменом Радевым, то на этой встрече, сопровождавшейся поначалу прямой телетрансляцией, украинский президент с колючей иронией заявил: "Не дай Бог, чтобы с вами случилась такая трагедия, и вы оказались бы на моем месте... Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захвати территорию Болгарии? Нет, вы как настоящий президент, я уверен, не допустили бы компромисса по поводу независимости страны. Ваше право – не поддерживать помощь Украине, но мне бы очень хотелось, чтобы вы меня правильно поняли". Смущенный болгарский президент, заметно опешивший от возмущения Зеленского, сказал, что у него "есть предложения" для украинской стороны, но попросил тележурналистов покинуть помещение.

Флаги, которые порадовали

Вечером 6 июля украинского президента уже принимали в Праге. На пресс-конференции после переговоров с президентом Чехии Петром Павелом Владимир Зеленский отметил, что "идеальным" для Украины было бы ее приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. "Какая формулировка необходима для приглашения? Просто нужно приглашение [как таковое]. Мы понимаем, что могут быть сложности, как говорится, с тем или иным "вордингом" (формулировкой – РС), чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров НАТО. Кто-то еще оглядывается на Москву, кто-то боится России, хотя я считаю, что в этот момент велик шанс показать смелость всего Североатлантического союза и его прочность. Но, тем не менее, мы говорим о четком сигнале, каких-то конкретных вещах, ведущих к приглашению. Нам нужна эта мотивация. Нам нужна честность в наших отношениях", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста украинской службы Радио Свобода. Он также поблагодарил Чехию за всестороннюю помощь Украине и ее вооруженным силам. "Особенно хочу поблагодарить за каждый украинский флаг, который я видел по дороге из аэропорта, меня это тронуло", – сказал Зеленский.

Особенно хочу поблагодарить за каждый украинский флаг, который я видел по дороге из аэропорта

Петр Павел на этой же пресс-конференции заявил, что момент окончания войны будет важным для того, чтобы Украина добилась вступления в НАТО. По его словам, это будет и в интересах Чехии – так же, как вступление Украины в Европейский Союз. Павел подчеркнул, что восстановление Украины по окончании войны с Россией нужно рассматривать как новый шанс для его страны и для чешских фирм. Пока же принято решение об оказании Прагой дополнительной военной поддержки Киеву: будут поставлены боевые вертолеты, 100 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов, а также оказана помощь в подготовке украинских пилотов к выполнению боевых задач на истребителях F-16 американского производства.

Политический обозреватель Чешского радио, специалист по чешско-украинским отношениям Ондржей Соукуп в интервью Радио Свобода отмечает, что Прагу и Киев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину связывают особые отношения. Чехия – один из весьма заметных, особенно если учесть небольшие размеры этой страны, поставщиков военной и гуманитарной помощи Украине. Чешский премьер Петр Фиала – он, как и президент Павел, встретился с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Прагу, – был одним из первых европейских политиков, приехавших в Киев через пару недель после начала агрессии. В то же время, по словам Соукупа, чешская политическая элита понимает, что вступление Украины в НАТО до окончания войны нереально. Однако, по мнению как президента, так и правительства Чехии, должны быть найдены форматы максимального сближения Украины с альянсом – с тем, чтобы по окончании войны путь Украины в НАТО оказался максимально быстрым.

В отличие от болгарского, чешское общество значительно менее разделено по вопросу о войне и помощи Украине. Правда, по данным недавних опросов, всё большее количество чехов считает эту помощь со стороны правительства "чрезмерной". Есть разногласия по поводу способов поддержки Украины, однако против этой поддержки как таковой выступает лишь менее четверти чехов. "Такой волны солидарности с украинцами, как в первые недели войны, конечно, уже не будет, – говорит Ондржей Соукуп. – Но против помощи Украине выступают, что любопытно, примерно те же группы людей, которые в 2015 году пугали всех исламизацией Европы, а в 2020-м говорили, что пандемии не существует, а всё дело в заговоре фармацевтических компаний. Теперь они включили украинскую тему в свою "протестную повестку", связав ее с экономическими проблемами и эксплуатируя ксенофобию части общества. Есть ощущение, что, не будь войны в Украине, они бы нашли какую-то другую тему, как было не раз".

По пути из Праги в Турцию Владимир Зеленский сделал остановку в столице Словакии Братиславе. Там прошли его переговоры с президентом Зузаной Чапутовой. В сентябре в Словакии должны состояться парламентские выборы, на которых не исключен успех пророссийских сил. В Киеве это не может не вызывать беспокойства.

Крепкий орешек Эрдоган

Переговоры в Стамбуле, где партнером Владимира Зеленского является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будут сосредоточены как на натовских перспективах Украины, так и на будущем соглашения об условиях вывоза зерна из украинских портов, которые в первые месяцы полномасштабной войны блокировала Россия. Соглашение было подписано год назад при посредничестве ООН и Турции, с тех пор срок его действия несколько раз продлевался.

В мае, когда Москва согласилась на продление договора ещё на два месяца, российские власти подчёркивали, что действие соглашения может быть прекращено, если не будут устранены препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Одним из условий в Москве называли переподключение Россельхозбанка к международной системе обработки банковских платежей SWIFT. Этот банк, как и многие другие российские кредитные организации, был отключен от SWIFT в рамках санкций после начала войны в Украине. 3 июля издание Financial Times сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность создания дочерней компании находящегося под санкциями "Россельхозбанка" – в качестве уступки Москве, направленной на спасение зернового соглашения. МИД Украины подверг это решение резкой критике как "уступку шантажу" со стороны России.

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспан на днях выразила обеспокоенность в связи с возможным крахом зернового соглашения, поскольку это может поставить под угрозу продовольственную безопасность многих развивающихся стран. Это противоречит позиции Москвы: в заявлении МИД утверждается, что соглашение якобы превратилось "в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны... На этом фоне ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки… продолжала деградировать". Срок действия договоренности истекает 17 июля.

От Турции ожидают возможных шагов по спасению соглашения. Эрдоган – один из мировых лидеров, пытающихся поддерживать рабочие отношения как с Киевом, так и с Москвой. Однако турецкая дипломатия не идет на уступки, не получив чего-либо существенного взамен. В этом смогла убедиться Швеция, чью заявку на вступление в НАТО Турция блокирует уже не первый месяц. Наряду с помощью Украине и форматом ее дальнейшего сотрудничества с альянсом "шведский вопрос", как ожидается, также будет одним из основных на саммите в Вильнюсе. Именно там выяснится, насколько успешным в конечном итоге оказалось дипломатическое наступление президента Зеленского.