"Его, если не убили, то довели до суицида". Друзья художника Акузина о его гибели в СИЗО

10 апреля стало известно о гибели в СИЗО Комсомольска-на-Амуре художника Андрея Акузина . Его арестовали 2 апреля за некий комментарий в социальных сетях. Уже посмертно Росфинмониторинг внес Акузина в "Перечень террористов и экстремистов".

О гибели Акузина сообщила в Фейсбуке его подруга, театральный режиссер Татьяна Фролова, уехавшая в 2022 году из России. Ей прислал смс "Андрей повесился в СИЗО" их общий друг из Хабаровского края.

Друзья художника до сих пор не знают достоверно, что случилось с Андреем в СИЗО 20-го апреля.

– И вряд ли мы вообще когда-либо правду узнаем. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили, прости господи. Я так утверждать не могу. Но факт, что его задержание сильно повлияло на его состояние. Он был в последние несколько месяцев очень близок к депрессии, – рассказала Сибирь.Реалии его подруга из Комсомольска на Амуре Ирина (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР) . – В том числе его выводило из себя то, что, как он говорил, что-то непонятное творилось с его соцсетями и переписками. Тогда я подумала, что он слишком подозрительным стал, преувеличивает. А после ареста 2 апреля тоже подумала – может и правда, следили так за ним. Его, если не убили, то точно довели до суицида, спровоцировали.

После ареста 2 апреля Акузина отправили в СИЗО-3 в Николаевске-на-Амуре. На следующий день, 3 апреля, ему исполнилось 53 года.

– Как я понял, к нему так никто и не доехал. Это больше шестисот километров от Комсомольска! И тысяча [километров] почти – до Хабаровска. Сын у него, тоже художник, как и отец, но они сильно не ладили последние четыре года. С бывшей женой по той же причине не контактировали, поэтому из родни никто его не навестил там. Ребята, друзья собирались, но не успели. Ведь недели не прошло с ареста, как повесился. Или повесили, уж не знаю, – говорит друг Акузина Игорь.

Собеседники Сибирь.Реалии говорят, что знакомы с Акузиным "почти полжизни". По их словам, Андрей был художником-самоучкой. Долгое время рисовал "в стол", работал в драматическом театре художником – постановщиком. Пять лет назад основал дизайн-бюро "Хаку", которое друзья называют "относительно успешным".

В июле 2022 года он опубликовал в своем инстаграме видео, на котором музыканты в местном Парке отдыха играют военный марш и подписал эти кадры – "Нет войне". Там же Акузин публиковал фото спиленных деревьев, разрушенных домов в центре родного города с комментарием "Эпоха Ху*ла" и "Путинщина". Фото с граффити "Путин ху*ло" собрало в его инсте шесть лайков, марш с комментом "нет войне" – 18.

– 600 фоловеров у него всего в инсте! Даже если ему вменяли публичные призывы к экстремизму, судя по тому, что посмертно его именно в тот список внесли – то какая там публичность?! Он же не блогер-миллионник и не тысячник, – возмущается Ирина. – У него еще фото памятника Гагарину в инсте есть, с подписью: "Юра, мы все про**али.." В каком упадке город и край все видят. Благодаря кому (упадок), все знают. Ну что, разве не про**али?! Но все помалкивают. А Андрюха вот такой был, не мог молчать. Сначала ему говорили, мол, будь поосторожней. Потом успокоились – вроде, не трогают. Мелкая сошка, подумали. Далеко от Москвы. Но и до него очередь дошла. А мы уже не воспринимали всерьез его опасения.

Татьяна Фролова рассказывает, что Андрей с некоторых пор стал стирать их переписку в чате, но последнее сообщение от 1 апреля, накануне его ареста, у нее осталось. В нем Андрей рассказывал о сне, который ему приснился и в котором Татьяна приехала из Франции в их родной город.

" у нас, в Комсомольске, пытаешься уговорить меня уехать из Рачки, буквально убеждаешь уехать с тобой в Европу... заставляешь меня пересекать три границы. Я в твоём доме как профи, спрятанный в чемодан... А собственно, вы меня реально вытаскиваете из страны... ... Иногда мне снятся такие сны..."

В театр "КнАМ", который Татьяна Фролова еще в 90-е годы основала в Комсомольске, Акузин принес первый раз свою работу маслом: портрет Луи Армстронга, играющего на губной гармошке.

– Картины и джаз – эти две вещи Андрей очень любил тогда. Никогда не писал на заказ, продажу. Не дарил свои картины, поэтому их очень мало кто видел. На выставках их показывал считанное количество раз, – говорит Фролова.

Находясь во Франции, она единственная из друзей художника, кто может сейчас говорить о нем открыто.

– На меня его сын даже в обиде. За то, что я опубличила обстоятельства его смерти. Для них в силу взглядов (отличных от взглядов Андрея) его смерть стыдная, что ли. Это для меня он мученик, протестующий против войны. Они мне это простить не могут, даже на сообщения не отвечают. А я не могу простить их, – говорит Татьяна. – Начало войны Андрей переживал очень тяжело. Он даже рисовать не мог. Дизайнерство опустим. Но с начала войны, как он признавался, вообще рисовать не мог. Только слушал музыку. Он был категорично против агрессии, в любой форме.

"Медиазона" писала, что обнаружила в одном из телеграм-ботов, анализирующих публичные комментарии пользователей, запросы Акузина, где были упомянуты слова "протест" и "Артподготовка" (в 2017 году суд признал это движение экстремистским и запретил на территории РФ, в 2021 году ФСБ внесла "Артподгтовку в список террористических).

По мнению друзей Акузина, всерьез подобным движением он интересоваться не мог.

– Может, Андрюха повелся на первую часть слова "арт" и подумал, что это что-то про артистическую оппозицию, – замечает Ирина.

По словам его друзей, Акузин увлекался буддизмом, состоял в организации "Буддийского центра Алмазного Пути традиции Карма Кагью" в Комсомольска-на-Амуре. Центр был ликвидирован по решению суда в ноябре 2025 года. Официально эта школа буддизма в России не запрещена, но власти периодически по суду запрещают деятельность филиалов Центра в регионах, используя разные формальные поводы.

– Ему сложно было воспринимать любые рамки и ограничения, даже в центре буддизма – недостаточно свободы. А в центре Комсомольска – недостаточно тайги, – шутит Ирина. – Не представляю, как тяжело ему пришлось в изоляторе. А уж если его заставляли говорить неправду или оговаривать себя. Или, не дай бог, били. Конечно, он бы не смолчал.

Татьяна Фролова считает, что в изоляторе силовики оставили Акузину только один выход:

"Единственная форма свободного протеста, которая у нас осталась - это самоубийство через повешение. единственный свободный протест, который у нас остался - повеситься" Андрей... не успели вывезти вас в чемодане...".