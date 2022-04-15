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Дудь, Шульман, Доброхотов и Ёлкин внесены в реестр СМИ-"иноагентов"

Журналист, популярный видеоблогер и автор документальных фильмов Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин, сотрудничающий с Радио Свобода, внесены Минюстом России в реестр СМИ-"иноагентов".

В реестр также внесены журналист Карен Шаинян, руководитель психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, феминистка и ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева, сотрудничающие с изданием Север.Реалии журналисты Алексей Семёнов и Кирилл Кругликов.

В реестре теперь 142 юридических лица и гражданина России, признанные СМИ-"иноагентами". Включение в реестр налагает на человека ряд требований, в том числе о финансовой отчётности, а также обязанность маркировать все свои записи в соцсетях специальным дисклеймером. За нарушение грозит административная, а затем и уголовная ответственность.

О причинах внесения в список Минюст, как обычно, не сообщил. Многие из них в последнее время тем или иным способом выступали против российского вторжения в Украину. Юрий Дудь на днях опубликовал документальный фильм "Человек во время войны" - о том, как россияне в Будапеште помогают украинским беженцам.

Шульман на этой неделе сообщила, что уехала в Берлин, получив стипендию от одного из германских фондов. Об отъезде за границу сообщил также Сергей Ёлкин.

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