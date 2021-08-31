"Духовное родство с упырями". Рунет об обелении Сталина и Малюты Скуратова

Во время поездки в Волгоград министр иностранных дел России и второй номер списка "Единой России" Сергей Лавров решил поговорить о фигуре Сталина.

Слова министра встретили вполне ожидаемое возмущение.

Григорий Кислин:

Кто бы сомневался.

Итак, круг замкнулся. Теперь это практически нескрываемая официальная позиция.

Впрочем, это было очевидно давно. Просто теперь они ещё меньше стесняются.

Анна Качкаева:

Как теперь будем с литературой (в том числе школьной), фильмами, которые после перестройки "сняли" с полок и наснимали новых, с сериалами, сделанными, в том числе, для госканалов за эти 30 лет? Маркировать, запрещать, снова на "полки"?

Алексей Наумов:

Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны — Лавров

Нет, не являются. Скорее даже наоборот: сталинисты прикрываются нашей общей победой и пытаются оправдать своего кумира. Нам не Сталина надо защищать от критики, а победу от сталинистов, которые победой оправдывают все, что происходило в годы его правления.

Илья Соловьёв:

Лавров считает, что "историю нельзя трогать". Какую историю "трогать нельзя"? Краткий курс истории ВКП(б) образца 1938 года или пособие по истории Б.Н. Пономарева образца 1980-го? Следует ли понимать это "нельзя" как дальнейшее ужесточение цензурной политики государства в отношении советской истории? Означает ли это, что будет вновь ужесточена политика в отношении государственных архивов? Не будет ли переписана история в стиле "не сваливать все в кучу" и разделять "доброго" Сталина от Сталина злодея? Наконец, не примет ли Государственная Дума еще один закон, по которому будет "нельзя трогать историю" и критиковать Сталина? И это только часть вопросов, которые самым естественным образом возникают при чтении новости о визите Лаврова в Волгоград.

Может быть, министр не совсем правильно выразился? В таком случае ему вообще лучше помолчать на эту тему, чтобы не оскорбить еще раз память жертв кровавого сталинского режима... И не только жертв, но и тех, кто является их потомками, причем не только в родственном отношении. Во всяком случае министру надлежит либо объясниться, либо - извиниться публично.

Спутник и Погром:

Сложно понять, к чему весь этот советский ресентимент, ведь Сталин давно мёртв, а итоги войны пересмотрели ещё в 1991-м. Вероятно, дело, как пел Летов, в изнурённой некрофилии.

Александр Плющев:

Один из лидеров списка Единой России выдал шикарный аргумент для дискуссии "Как же можно голосовать за сталинистов".

Алексей Мельников:

Сегодня первый номер списка «Единой России» Сергей Лавров выступил с попыткой обеления Сталина, чем наглядно, в период проводимых властями репрессивных мер, показал родство властей с КПРФ – такими же почитателями Сталина.

Тем самым всем сторонникам свободы и демократии, которым предлагается в рамках «умного голосования» поддержать кандидатов от КПРФ, наглядно показано, что это та же «Единая Россия», только покрашенная в красный цвет.

Александр Баунов:

Единорос (член федеральной пятерки) пытается отобрать Сталина у коммунистов. Но то, что конкурировать приходится (или хочется) именно за Сталина, многозначительно. Власть видит статистически значимое граждан число латентными и открытыми сталинистами. Хочется добавить «являясь им сама». Но это вряд ли, не хочет же она внутриэлитных репрессий. Власть здесь не столько латентный сталинист, сколько открытый геополитик, а Сталин - вершина геополитического успеха (расширил империю так, что даже иные белые эмигранты похвалили и создал биполярный мир). Поэтому оправдание Сталина привязано к войне и исполнено внешнеполитическим министром.

Дмитрий Колезев:

Но ведь так одновременно можно распугать умеренную и/или антисталинистскую часть электората «Единой России», в том числе жителей республик Северного Кавказа, где проходили депортации и чистки.

Вообще, заигравшись в патриотическую повестку, «Единая Россия» идеологически оказалась в трудном положении. С учетом происходящей ресоветизации и стремительного превращения Путина в помесь Брежнева и Андропова, повестка «Единой России» все меньше отличается от повестки КПРФ. Тоже за великую страну, тоже за победу над фашистами, тоже против развала СССР, тоже против Ельцина и лихих 90-х, тоже против Запада. Только «Единая Россия» — это те, кто поднял пенсионный возраст и потакает олигархам, а КПРФ против повышения пенсионного возраста и против олигархов. И что должно в этой ситуации заставить патриотично настроенного избирателя проголосовать за «Единую Россию»?

Сергей Худиев:

Что бы я сказал по этому поводу? Ну, формально главный злодей все же Гитлер, но само поминание тов.Сталина в контексте защиты от нападок - попытка перетянуть на себя коммунистический электорат.

Не знаю, насколько эту будет успешно. Замечу только, что я, как человек лояльный власти, собирался голосовать за ЕдРо - теперь не буду. Пусть за вас коммунистический электорат и голосует.

Потому что то обстоятельство, что тов.Сталин - вероотступник, отрекшийся от Православия, в котором был крещен и воспитан, ради атеистический идеологии марксизма, мятежник против законной власти, массовый убийца невинных людей вообще и Христовых мучеников в особенности, предатель и убийца даже своих собственных товарищей-коммунистов - это не нападки, а твердо известные исторические факты.

А продать Христа, Его святых мучеников, Его Святую Церковь, историческую Россию, за некоторую часть голосов, которая (возможно) перетечет к ЕдРе от коммунистов - это невыгодная сделка. Продавать душу дьяволу - это вообще невыгодно.

Вадим Шумилин:

Не успел Сергей Викторович сомкнуть златые уста, как эксперты дружно в ряд вынесли вердикт: едрос-"паровоз" пытается в политтехнологии, покушаясь на электорат КПРФ и новомодного гибрида им. Прилепина.

Хлеб эксперта - подобрать рациональное объяснение любому слову или действию, вплоть до плевка мимо урны. И это правильно - не будь экспертов, с рационализмом в нашем мире было бы покончено давно и полностью.

Есть, однако, сильное подозрение, что министр сказал то, что сказал, не строя в уме политтехнологических схем. Просто от души. Так же, как было с обессмертившей его фразой насчет дебилов и гулящей женщины.

Потому что в головах нашей "элиты" добросовестно замешан диковинный винегрет, и в блюде этом офшорные доллары без проблем сочетаются с антиамериканизмом, Сталин с Александром Третьим, комсомольские песни с церковными службами и т.д., и т.п.

Алекс Мома:

Вот ведь какая диалектика, панимаишь.

Начиная с бериевско-хрущевских реформ 1953-56 гг. и года так до 1989-го можно было "нападать" на Сталина, но нельзя на Ленина - "вернемся к ленинским нормам" партийной и государственной жызни, вот это всё. А теперь всё строго наоборот - на Ленина можно, а на Сталина - нет.

Может, кто в курсе, как обстоят дела с Троцким, Зиновьевым и Бухариным?..

Дадим слово и сталинистам.

Андрей Перла:

Почему Лавров совершенно прав, говоря, что атака на Сталина = атака на итоги Второй мировой? Два аргумента.

1. Главнокомандующим русской армией (Красной и Советской, но армией Государства Российского) был Сталин. Это не может отменять никаких его преступлений, это не означает, что преступления могут быть оправданными, ничего в таком роде. Но командовал он. Жуков и Тимошенко, Василевский и Рокоссовский, Мехлис и Конев - он был их начальником, ему подчинялись они. И военная промышленность. И партизаны. И «братья и сестры» - он сказал. И орден Суворова ввел. И переговоры с Западом вел тоже он. И атака на него - атака на Победу. Это просто факт.

2. Кстати, о переговорах с Западом. Вторая мировая закончилась и новый мир был описан - в Ялте. Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем. Поставить под сомнение Сталина - означает поставить под сомнение принципы мироустройства, а принципы эти таковы, что новой мировой войны случиться не должно. Да, от границ нашей империи, нарисованных на карте в Ялте, осталось не много. Россия сосредоточилась. Но все-таки даже и до сих пор «принципы послевоенного переустройства мира» - существуют. И мировой войны все стараются избежать.

Атака на Россию при этом - лейтмотив «концерта держав» Запада. Позвольте им окончательно лишить историю Сталина - и вместе с ним уйдет последнее, что еще помнит мир о второй мировой. И третья мировая будет не гибридной и не холодной.

Олег Морозов:

Представляете , какой вой сейчас поднимется? Мол, репрессии оправдываете! Каяться не хотите! Сталин тиран!

А хотя бы и тиран! Только этот тиран не отделим от страны, которая сломала хребет фашизму, от народа, который создал великую советскую империю. Тирану - тираново! Только народ выше любого тирана! И история выше! А он её неотъемлемая часть. И вместе с народом, со страной делал историю, которую, по Лаврову, мы переписывать не дадим!

А также тем, кто не видит в словах Лаврова ничего страшного.

Пётр Фаворов:

И очень забавно весь день следить за людьми, которым их убеждения не дают увидеть разницы между "главным злодеем" и "злодеем". (В цитате Лаврова нет абсолютно ничего нового)

Иван Бабицкий:

По понятным причинам у нас очень любят везде выискивать признаки государственного сталинизма, расизма и далее по списку (по принципу «Путин - отец всякого зла»).

Но на самом деле это беспочвенные подозрения. Нет смысла видеть гос. сталинизм в каких-то фразах Лаврова, гос. поддержку «Мужского государства» в том, что не самые храбрые предприниматели перед ним извиняются, официальный антисемитизм - в высказываниях, прости Господи, Петра Толстого.

Коллективный Путин давно отдал Сталина как пугало КПРФ, глава «Мужского государства» получил условный срок и эмигрировал, ДПНИ запретили - всё это служит режиму только для того, чтобы самим казаться защитниками обывателя от разных ужасов (тех самых фашистов, которые на первых же честных выборах, как известно, придут к власти и всех повесят). Кстати, так же оно использует и феминизм, например - отсюда популистское ужесточение ответственности за клевету о сексуальном насилии. Или ЛГБТ-активизм - см. включение в конституцию определения брака как союза мужчины и женщины, или закон о запрете пропаганды однополой любви. Та же логика, но уже слева.

Путинизм имеет единственную идеологию: «повинуйся властям предержащим». Видеть там какой-то скрытый сталинизм - это примерно как считать, что европейскими странами правят геи: иначе почему у них там парады и радужные флаги на посольствах вывешивают?

Но на этом день исторических высказываний не кончился, затем выступил уже сам Путин:

Президент России Владимир Путин отметил наличие различных версий гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного, помимо утверждений о его убийстве Малютой Скуратовым. Эта тема была упомянута во время встречи главы государства в понедельник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона в ходе встречи рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря. "Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа", - сказал Руденя.

"Это только одна из версий", - заметил в ответ Путин.

Михаил Быстров:

Лично я не удивлен, что Путин на встрече с Руденей усомнился, что Малюта Скуратов придушил митрополита Филиппа в тверском Отрочь монастыре. Мало ли что в летописях да в житие Филиппа написано! Разве мог верный царю Малюта сотворить гнусность такую?!...

Как никто и не пытал поляков в здании Калининского НКВД (Медакадемия). Мало ли что на табличках инагент "Мемориал" написал! Потому их и сняли...

И вообще ничего плохого в нашей Твери, в нашей стране никогда не происходило, не могло происходить и уже не будет никогда! Это исторический факт, а извращать историю мы никому не позволим...

Павел Соболев:

подумываю, не завести ли новое хобби: подкарауливать в Пайде ведомые экскурсоводом туристические группы, и при фразе гида "При осаде этой крепости погиб Малюта Скуратов..." вырастать словно из-под земли и скептически взвизгивать "По одной из версий!"

Алексей Казаков:

На кого теперь повесят интересно? Третье дело ЮКОСа, ФБК???По идее нереально, но я уже ни в чем не уверен тут.

Георгий Бовт:

Малюта Скуратов не убивал митрополита Филиппа. СК вскрыл новые обстоятельство и возбудил уголовное дело. Оказывается, есть данные, что приказ убить митрополита отдала Елизавета Первая , королева Англии. Которая не хотела выходить замуж за русского царя и начала гадить. Агенты, посланные в далекую Россию, выполнив приказ и убив митрополита (ядом, разумеется, под названием "старичок"), затем стали спящими и проснулись только теперь, оборотившись сторонниками Навального.

Игорь Эйдман:

Путин демонстративно усомнился в убийстве Малютой Скуратовым митрополита Филиппа именно потому, что хотел бы, чтобы мы сомневались в его собственной ответственности за гибель Литвиненко и Немцова, отравление Навального и Кара-мурзы, агрессию против Украины и множество других преступлений.

Малюта был главным "чекистом" своего времени, как и его последователь, "друг беспризорников" Дзержинский. А чекисты, в путинской шизокартине мира зря не убивают, их жертвы сами себя травят и душат, чтобы навредить патриотам, стоящим на страже интересов отчества.

Видать, иноагенты обоих оклеветали! Да и Сталина заодно. Не зря Сергей Лавров заявил сегодня, что нападки на Сталина - "часть атаки на наше прошлое и попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны".

Глядишь, скоро РПЦ Канонизирует Малюту, а ФСБ поставит ему памятник на Лубянской площади вместе с восстановленным Дзержинским. У двухголовой курицы на гербе России одна голова будет Малюты, а вторая Дзержинского. 🙂

Какой точный ряд новых российских государственных святых: Иван Грозный, Малюта Скуратов, Дзержинский, Сталин, Путин.

Нынешние душегубы пытаются защитить память душегубов прошлого. Они надеются утвердить это на века. Но обычно в истории, после смерти диктатора общество проклинает и его, и каннонизированных им исторических предшественников.

Стас Кувалдин:

А вот, что должен был бы сказать идеальный тверской губернатор в ответ на реплику Путина, про Малюту и Филиппа, что "это одна из версий".

То есть "Да, ну что вы, Владимир Владимирович - это общепризнанный факт" - тоже странная для чиновника фраза.

Мог бы, наверное ответить "Это уж не наше с вами дело, Владимир Владимирович, пусть историки спорят".

Но где ж такого губернатора найти

Николай Подосокорский:

Ждать ли теперь выхода фильма по сценарию доктора исторических наук Владимира Мединского о доблестных опричниках, борющихся с иностранными агентами среди бояр и искореняющих измену среди новгородцев? Последуют ли вызовы в Следственный комитет блогеров, которые очерняют память о царе Иване Грозном и советском генералиссимусе Сталине, называя их тиранами, душегубцами и маньяками? От режима, который дружит с террористическим "Талибаном" можно ожидать чего угодно. Завтра они и Пол Пота с Бокассой поднимут на знамя как прогрессивных государственных деятелей, заботящихся о национальном суверенитете. Обеление же отечественных упырей лишь указывает на то, что нынешние властители ощущают с ними духовное родство.

Михаил Виноградов:

В дискуссиях дилетантов о Сталине, Грозном, Малюте Скуратове и всяком таком смущает одно. Они абсолютно искренни в убеждении, что в прошлом действительно имеются ответы на вопросы настоящего и будущего.

Не стану спорить, понимание контекста прошлого совсем нелишне для кругозора, картины мира, понимания текущего и даже прогнозирование. Но никакого эффекта бабочки перетолкование прошлого само по себе не несет.

Понимание того, забивала ли Бельгия советской сборной из офсайдов на чемпионате мира 1986 года не даст ответы про подъем российского футбола с колен. И даже раскрытие всех обстоятельств того, кто первым начал Вторую мировую войну или что там было с ГКЧП, мало что уточнит в наших знаниях про текущее.

Впрочем, зачем я это пишу? Все равно же никто не поверит. Дилетанты искренни в убеждении, что история - это не просто отрасль знаний (пусть увлекательнейшая и интересная), а особая вселенная, забивающая собой все остальные науки.

Павел Пряников:



Демографически Россия – минимум аналог Восточной Европы, а крупные города, максимум – Западной Европы. Во всём – по количеству детей, социальной роли членов семьи, нацеленности людей на образование и достаток, на желание жить не в шанхайских человейниках, а в частном доме (70% россиян хотят жить в индивидуальном жилье). Резко падает преступность, потребление алкоголя, различного рода девиаций. Происходит очень сильный качественный рост российского общества.[...]

И общество (как минимум в крупных городах) сильно переросло номенклатурных дедов. Вот что такое сегодняшние рассуждения 70-летнего министра Лаврова о Сталине и 69-летнего Путина о Малюте Скуратове? Деды утрачивают связь с обществом, чем оно живёт и в чём его запросы. Спорадически порываются что-то выплатить разово, что-то починить в ЖКХ, но системного и методологического подхода к управлению нет.