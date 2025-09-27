Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Украина

Духовный "железный купол". Паломничество во время войны

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который символизирует начало года по еврейскому календарю. Для хасидов это время духовного обновления. На минувшей неделе они съехались со всего мира в Украину, в Умань, чтобы помолиться у могилы своего духовного лидера — рабби Нахмана из Брацлава.

В этом году в Умань прибыли почти 40 тысяч паломников, среди которых 38 тысяч – иностранцы, сообщили в Нацполиции Украины. В городе действвовали усиленные меры безопасности: на блокпостах работали инспекторы из украинских аэропортов, действовавл полевой израильский госпиталь. В Умань приехали не только паломники, но и израильские полицейские. МИД Украины призывал израильтян учитывать риски, связанные с войной России против Украины, но паломники заявили, что к обстрелам им не привыкать.

"Тикун ха-клали" (буквальный перевод: "всеобъемлющее исправление") – это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшувой (покаянием) за все грехи. Этот сборник псалмов, книгу Тегилим, составил рабби Нахман из Брацлава
1 "Тикун ха-клали" (буквальный перевод: "всеобъемлющее исправление") – это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшувой (покаянием) за все грехи. Этот сборник псалмов, книгу Тегилим, составил рабби Нахман из Брацлава
Во время празднования Рош ха-Шана, которое в 2025 году пришлось на 22-24 сентября, паломники селятся в апартаментах рядом с могилой рабби Нахмана, чтобы во время молитвы находиться как можно ближе к нему
2 Во время празднования Рош ха-Шана, которое в 2025 году пришлось на 22-24 сентября, паломники селятся в апартаментах рядом с могилой рабби Нахмана, чтобы во время молитвы находиться как можно ближе к нему
Хасиды носят белую одежду, особенно в праздники – белый цвет символизирует чистоту души и духовность
3 Хасиды носят белую одежду, особенно в праздники – белый цвет символизирует чистоту души и духовность
Штраймл – один из традиционных головных уборов хасидов, который надевают только в самые торжественные моменты
4 Штраймл – один из традиционных головных уборов хасидов, который надевают только в самые торжественные моменты
Очередь в бесплатную столовую для хасидов – в Умани её называют "американская столовая"
5 Очередь в бесплатную столовую для хасидов – в Умани её называют "американская столовая"
Во время празднования в Умани работал сводный отряд из сотрудников разных служб: оперативников, следователей, патрульной полиции, батальона полиции особого назначения, кинологов, взрывотехников, спасателей, Нацгвардии и других
6 Во время празднования в Умани работал сводный отряд из сотрудников разных служб: оперативников, следователей, патрульной полиции, батальона полиции особого назначения, кинологов, взрывотехников, спасателей, Нацгвардии и других
На Рош ха-Шана у хасидов есть традиция ходить к озеру – там они молятся и "сбрасывают свои грехи в воду"
7 На Рош ха-Шана у хасидов есть традиция ходить к озеру – там они молятся и "сбрасывают свои грехи в воду"
Некоторые воспринимают это буквально и купаются нагишом
8 Некоторые воспринимают это буквально и купаются нагишом
На Рош ха-Шана редко встретишь женщин на улице. Также во время праздника им нельзя посещать могилу цадика (праведника) Нахмана и места, где едят мужчины
9 На Рош ха-Шана редко встретишь женщин на улице. Также во время праздника им нельзя посещать могилу цадика (праведника) Нахмана и места, где едят мужчины
Рабби Нахман завещал радоваться жизни и веселиться, в том числе на его могиле на Рош ха-Шана
10 Рабби Нахман завещал радоваться жизни и веселиться, в том числе на его могиле на Рош ха-Шана

Загрузить еще

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG