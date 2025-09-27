Духовный "железный купол". Паломничество во время войны

В этом году в Умань прибыли почти 40 тысяч паломников, среди которых 38 тысяч – иностранцы, сообщили в Нацполиции Украины. В городе действвовали усиленные меры безопасности: на блокпостах работали инспекторы из украинских аэропортов, действовавл полевой израильский госпиталь. В Умань приехали не только паломники, но и израильские полицейские. МИД Украины призывал израильтян учитывать риски, связанные с войной России против Украины, но паломники заявили, что к обстрелам им не привыкать.