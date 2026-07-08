Дума обязала детей мигрантов по достижении 18 лет выезжать из России

Госдума приняла пакет законов, ужесточающих правила пребывания трудовых мигрантов и их детей в России.

Поправки обязывают детей иностранных граждан, работающих по патенту, по достижении 18 лет выехать из России или в течение 30 дней оформить патент. Право находиться в России сохранят несовершеннолетние дети трудовых мигрантов, у которых есть разрешительные документы на работу и пребывание в стране.

Мигрант также должен будет заплатить фиксированный платеж по налогу на доходы физических лиц как за самого себя, так и за каждого находящегося с ним ребенка.

В случае если сумма доходов трудового мигранта будет ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении, то его патент аннулируют.

Налоговые органы будут автоматически передавать МВД данные о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Если патент не будет продлен, то мигрант должен покинуть Россию в течение 15 дней.

В России в последние несколько лет ужесточили миграционное законодательство, в частности, детям мигрантов запретили поступать в школу без сдачи экзамена по русскому языку, а их родителей обязали подтверждать законность пребывания в стране.

В январе 2026 года в РФ вступил в силу закон об обмене данными о детях мигрантов между МВД России и органами управления в сфере образования, который также направлен на усиление контроля за пребыванием несовершеннолетних иностранных граждан. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранца.

С начала 2025 года, по данным МВД, число иностранных граждан в России сократилось с 6,3 миллионов до 5,7 миллионов человек (на 10%). Как отмечается, обусловлено это сокращением количества несовершеннолетних детей иностранцев почти на 25%.