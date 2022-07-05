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Дума одобрила в первом чтении запрет митингов у зданий органов власти 

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете проведения митингов возле зданий органов власти, объектов жизнеобеспечения, вокзалов, школ, вузов, больниц, аэропортов, религиозных строений, а также других зданий, относящихся к гражданской инфраструктуре: всего в документе свыше двадцати подобных пунктов.

Кроме того, согласно законопроекту, региональные власти смогут расширять список запрещённых для митингов мест, а лицам, которые признаны властями "иностранными агентами", запрещается организация протестных акций в принципе.

Правозащитники и представители оппозиции ещё на стадии подготовки документа указывали, что новый закон почти полностью ограничивает возможности граждан для организации митингов, шествий и пикетов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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