Дума одобрила в первом чтении запрет митингов у зданий органов власти 

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете проведения митингов возле зданий органов власти, объектов жизнеобеспечения, вокзалов, школ, вузов, больниц, аэропортов, религиозных строений, а также других зданий, относящихся к гражданской инфраструктуре: всего в документе свыше двадцати подобных пунктов.

Кроме того, согласно законопроекту, региональные власти смогут расширять список запрещённых для митингов мест, а лицам, которые признаны властями "иностранными агентами", запрещается организация протестных акций в принципе.

Правозащитники и представители оппозиции ещё на стадии подготовки документа указывали, что новый закон почти полностью ограничивает возможности граждан для организации митингов, шествий и пикетов.