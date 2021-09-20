Дума после выборов призвала признать нежелательными 20 НПО

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России по итогам прошедших выборов подготовила обращение в Генеральную прокуратуру с предложением признать нежелательными на территории страны более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Это была спланированная кампания по распространению „подсказок“ и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования", ― заявил Пискарев.

По его словам, иностранные НПО во время избирательной кампании "открыто призывали" Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента.

Пискарев утверждает, что зарубежные НПО "массово распространяли фейки о выборах". По его словам, в первую очередь это относится к информации движения наблюдателей "Голос".(организация признана российскими властями "иностранным агентом").

Глава комиссии Госдумы сообщил, что есть информация "о прямой финансовой и косвенной зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов. Имеются факты обучения за границей провокаторов по срывам выборов", зафиксированы публичные призывы "на русском языке из-за рубежа" организовывать DdoS-атаки на систему электронного голосования. Источников получения подобных сведений Пискарёв не раскрыл.

Он также утверждает, что после оглашения итогов выборов при поддержке зарубежных СМИ, НПО будет развернута массированная, кампания по непризнанию выборов и оспариванию их результатов.

Накануне выборов Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают проекту команды Алексея Навального "Умное голосование" обходить блокировки. Если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи "Умному голосованию", это будет рассматриваться властями как "иностранное вмешательство в выборы", заявили в Роскомнадзоре.

В Совете Федерации на заседание комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России представителей компаний Apple и Google предупредили о "красной черте", пересечение которой будет расцениваться как грубое нарушение российского законодательства. "Мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела России",– заявил председатель комиссии Андрей Климов.