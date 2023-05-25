Дума приняла закон о наказаниях за "неправильные" карты России

Госдума в четверг сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о штрафах за карты, оспаривающие, по мнению законодателей, территориальную целостность России.

Согласно документу, распространение таких карт будет грозить штрафом до 1 миллиона рублей или арестом до 15 суток.

Речь идёт о картах, на которых, в частности, аннексированные украинские территории не указаны как российские. В первом чтении законопроект Дума одобрила в декабре прошлого года, вскоре после того, как было объявлено об аннексии четырёх областей Украины. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, "в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России".

Ко второму чтению Минюст предложил поправки, согласно которым штрафовать будут только тех, кто "намеренно пытался исказить" сведения о госгранице. Значит ли это, что за публикацию карт, выпущенных до 2014 года, когда был аннексирован Крым, штрафовать не будут - не ясно.