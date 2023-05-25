Дума приняла закон о наказаниях за "неправильные" карты России

Госдума в четверг сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о штрафах за карты, оспаривающие, по мнению законодателей, территориальную целостность России.
Согласно документу, распространение таких карт будет грозить штрафом до 1 миллиона рублей или арестом до 15 суток.
Речь идёт о картах, на которых, в частности, аннексированные украинские территории не указаны как российские. В первом чтении законопроект Дума одобрила в декабре прошлого года, вскоре после того, как было объявлено об аннексии четырёх областей Украины. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, "в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России".
Ко второму чтению Минюст предложил поправки, согласно которым штрафовать будут только тех, кто "намеренно пытался исказить" сведения о госгранице. Значит ли это, что за публикацию карт, выпущенных до 2014 года, когда был аннексирован Крым, штрафовать не будут - не ясно.
- Российскую принадлежность четырёх южных Курильских островов оспаривает Япония; спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- В 2014 году Россия аннексировала украинскую Автономную республику Крым и город Севастополь. Аннексия не была признана подавляющим большинством стран мира.
- В 2022 году, после вооружённого захвата ряда украинских территорий, Россия объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Эта аннексия также не признана почти всеми странами мира. При этом ни одна из этих областей, в отличие от Крыма, полностью не находится под контролем российской армии. В частности, под контролем Украины - областные центры Херсон и Запорожье. Тем не менее, выпускаемые сейчас в России официальные карты указывают границы России с Украиной по северным границам Запорожской и Херсонской областей.
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