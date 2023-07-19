Дума приняла закон, позволяющий Росгвардии иметь тяжёлую технику

Госдума в среду сразу в первом и в окончательном чтении приняла законопроект, который даёт Росгвардии право иметь на вооружении тяжёлую военную технику. Как сообщается на сайте Госдумы, "такую технику росгвардейцы смогут применять для защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований". О том, что Росгвардия получит тяжёлую технику, говорил её директор Виктор Золотов вскоре после попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

Законопроект вносит поправки в закон "О войсках национальной гвардии". Термин "оружие" будет заменен на термин "вооружение", а понятие "боевая техника" будет заменено на "военная техника", под которым понимаются "различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности". Как утверждают авторы документа - глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев - документ "существенно расширит возможности войск национальной гвардии". При этом они же утверждают, что законопроект лишь приведёт действующие нормы закона "в соответствие с реальностью", так как на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолёты, боевые вертолеты и бронетранспортёры. Золотов после мятежа Евгения Пригожина говорил и о том, что Росгвардия получит танки и артиллерию. Новая редакция закона позволяет это сделать, но напрямую танки или какая-либо другая техника в ней не упоминается.

Законопроект был внесён в Госдуму всего два дня назад, 17 июля. Тогда же стало известно, что президент России Владимир Путин перевёл спецподразделения "Гром" из состава МВД в структуру Росгвардии.

Росгвардия была организована на основе бывших внутренних войск МВД России. Задачей организации власти называют "обеспечение государственной и общественной безопасности". Подразделения Росгвардии в том числе принимают участие в войне в Украине.