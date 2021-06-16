Дума ввела уголовное наказание за работу в нежелательной организации

Государственная дума приняла в среду в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за участие в работе неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно принятому закону, за организацию деятельности на территории России иностранной или международной "нежелательной организации" может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет. Помимо лишения свободы, предусматриваются обязательные либо принудительные работы. За простое участие в деятельности такой НПО срок лишения свободы может составить от одного года до четырех лет.

Кроме того, за денежные пожертвования "нежелательным организациям" будет грозить до пяти лет колонии.

От уголовной ответственности, согласно принятому документу, освобождается тот, кто добровольно прекратил участие в деятельности иностранной или международной нежелательной НПО, либо способствовало пресечению её работы.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс.

Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено.