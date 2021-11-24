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Время Свободы

Думских лидеров позвали в морг. Главврачи обратились к "антиваксерам"

Вице-спикер Госдумы от Единой России Петр Толстой –​​​​​​​ один из тех, к кому обратились главные врачи российских больниц с призывом посетить "красные зоны" антиковидных больниц

Информационный дайджест "Время Свободы" –​​​​​​​ 24 ноября

Накануне завтрашних слушаний по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного общества "Международный Мемориал", в защиту "Мемориала" выступили несколько православных священников. С двумя из них – ректором Общедоступного православного университета Александра Меня протоиереем Олегом Батовым и заведующим кафедрой церковной истории Петербургской духовной академии Георгием Митрофановым побеседовала наш корреспондент Любовь Чижова.

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Время Свободы - Темы дня 24.11.2021
by Радио Свобода

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150 тысяч рублей, которые всемирно известный фотограф должна выплатить в качестве штрафа за участие в пикете в поддержку "Мемориала", были собраны почти сразу после того, как было объявлено о сборе средств. "Излишки" Ивлева планирует потратить на помощь другим пострадавшим за правозащитную деятельность. В интервью Светлане Прокопьевой Виктория Ивлева рассказала, как важна была для нее самой общественная поддержка во время заключения и суда.

Виктория Ивлева
Виктория Ивлева

Новости пандемии. Дмитрий Песков поддержал открытое письмо главврачей к "антиваксерам", адресованное Петру Толстому, Сергею Миронову, Геннадию Зюганову, Юрию Лозе и другим известным политикам, артистам и музыкантам, скептически относящимся к вакцинации от коронавируса. Они приглашены посетить "красные зоны" и морги антиковидных больниц. А вице-премьер Татьяна Голикова предлагает продлить срок действия сертификата о вакцинации для перенесших коронавирусную инфекцию с полугода до года. Это она объясняет малой долей переболевших среди тех, кто болеет сейчас.

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова

ЕСПЧ вновь отложил рассмотрение жалобы на Россию родственников жертв рейса MH17 из-за отказа российского судьи участвовать в процессе. Истцы уверены, что это очередной маневр России по затягиванию рассмотрения жалобы, такое они уже видели множество раз. Гость "Времени Свободы" сегодня корпоративный переводчик из Роттердама Владимир Файбышев – создатель и редактор телеграм-канала MH17NL, на который мы очень рекомендуем подписаться всем тем, кто следит за событиями, связанными с расследованием трагедии в Донбассе 17 июля 2014 года.

Обломки самолета "Малазийских авиалиний". Донбасс, 17 июля 2014 года
Обломки самолета "Малазийских авиалиний". Донбасс, 17 июля 2014 года

Кому дает и кому не дает интервью Александр Лукашенко? Почему BBC и CNN уже взяли у него интервью, а российские федеральные телеканалы, если верить пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, еще должны ждать своей очереди? От кого Лукашенко передал привет интервьюировавшему его корреспонденту BBC Стиву Розенбергу? Об этом в заключительной части сегодняшнего выпуска "Времени Свободы".

Вопрос дня сегодня: Можно ли считать предрешенным исход рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о ликвидации "Мемориала"?

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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