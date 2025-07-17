Дуров не подтвердил открытие представительства в России

Основатель Telegram Павел Дуров не подтвердил открытие в России представительства компании, согласно закону о "приземлении" иностранных IT-компаний. Ранее о том, что компания Дурова начала процесс открытия филиала или представительства в России. Сообщили российские СМИ.

Как указано в сообщении на сайте Роскомнадзора, вопрос находится в стадии согласования. Точные сроки не называются.

В публикациях говорилось, что Telegram уже выполнил ряд обязательств — зарегистрировал личный кабинет и разместил на сайте Роскомнадзора электронную форму обратной связи. Ещё в августе 2024 года, согласно архивным данным, ни одно из требований не было выполнено.

Закон о "приземлении" вступил в силу в 2022 году. Он обязывает иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч пользователей в день открыть филиал или юрлицо в России, зарегистрироваться на портале Роскомнадзора и отвечать на запросы ведомства, а также обеспечить обратную связь с пользователями.

Изначально под требование закона попали 13 компаний, среди которых Apple, Google, TikTok, Zoom и другие. Некоторые из них, например, Apple и AliExpress уже полностью выполнили требования. Google, TikTok и Zoom сделали это частично.

Telegram не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства. В июле Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на семь миллионов рублей за повторное нарушение закона — мессенджер не ограничил доступ к запрещённой информации и не исполнил обязанности по её мониторингу.