Дуров объявил об ограничении работы Telegram, но спустя полчаса передумал 

Основатель Telegram Павел Дуров объявил в воскресенье о планах ограничить работу социальной сети в Украине и России "в случае эскалации" боевых действий между странами. Он объяснил это тем, что телеграм-каналы "всё чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями", а также нежеланием, чтобы Telegram "использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь".

Сообщение Дурова появилось в его телеграм-канале в 18 часов 25 минут. Однако спустя всего полчаса основатель соцсети отказался от планов ограничить её работу. По его словам, он получил "множество обращений от пользователей" с просьбой не отключать телеграм-каналы на период "конфликта", как как для многих они являются "единственным источником информации".

В последние дни украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видеокадры, подтверждающие уничтожение российских военных на территории Украины, а также солдат армии РФ, попавших в плен. Минобороны РФ только в воскресенье, на четвёртый день боевых действий, признало потери серди личного состава, однако не привело никаких цифр. Власти Украины сообщают, что за четыре дня убиты почти четыре тысячи российских солдат. Официального подтверждения этой информации нет.