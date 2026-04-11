Дуров: в Telegram обновлен протокол противодействия цензуре

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рекомендовал пользователям в России обновить свои приложения, чтобы "оставаться на связи, несмотря на запрет". По его словам, в Telegram был обновлен протокол по борьбе с цензурой.

"Еще несколько советов: заранее запаситесь несколькими VPN/прокси, помогите своим друзьям и родственникам сделать то же самое и избегайте использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о вашем VPN властям для блокировки)", – написал он в своем телеграм-канале.

Дуров также добавил, что Telegram продолжит совершенствовать свою технологию по борьбе с цензурой.