Дуров: в Telegram обновлен протокол противодействия цензуре

Основатель Telegram Павел Дуров
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рекомендовал пользователям в России обновить свои приложения, чтобы "оставаться на связи, несмотря на запрет". По его словам, в Telegram был обновлен протокол по борьбе с цензурой.

"Еще несколько советов: заранее запаситесь несколькими VPN/прокси, помогите своим друзьям и родственникам сделать то же самое и избегайте использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о вашем VPN властям для блокировки)", – написал он в своем телеграм-канале.

Дуров также добавил, что Telegram продолжит совершенствовать свою технологию по борьбе с цензурой.

  • В феврале российские власти объявили о дальнейших мерах по ограничению Telegram, обвиняя его в несоблюдении законодательства. Пользователи испытывают серьезные проблемы с доступом к мессенджеру без VPN. 10 апреля Telegram был практически полностью недоступен в России - уровень аномалий достигал 95%.
  • Меры по борьбе с Telegram и VPN критиковали в том числе и провоенные блогеры, утверждая, что действия властей вредят армии и нарушают стабильность. Критика Telegram при этом звучала и на совещании с участием Владимира Путина.
