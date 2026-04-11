Дуров: в Telegram обновлен протокол противодействия цензуре

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рекомендовал пользователям в России обновить свои приложения, чтобы "оставаться на связи, несмотря на запрет". По его словам, в Telegram был обновлен протокол по борьбе с цензурой.
"Еще несколько советов: заранее запаситесь несколькими VPN/прокси, помогите своим друзьям и родственникам сделать то же самое и избегайте использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о вашем VPN властям для блокировки)", – написал он в своем телеграм-канале.
Дуров также добавил, что Telegram продолжит совершенствовать свою технологию по борьбе с цензурой.
- В феврале российские власти объявили о дальнейших мерах по ограничению Telegram, обвиняя его в несоблюдении законодательства. Пользователи испытывают серьезные проблемы с доступом к мессенджеру без VPN. 10 апреля Telegram был практически полностью недоступен в России - уровень аномалий достигал 95%.
- Меры по борьбе с Telegram и VPN критиковали в том числе и провоенные блогеры, утверждая, что действия властей вредят армии и нарушают стабильность. Критика Telegram при этом звучала и на совещании с участием Владимира Путина.