"Дуйте с ветерком". Блогеры обсуждают угрозы Лаврова

В пятницу 14-го января, после неудачных переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что терпению России пришёл конец. "Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать", — добавил он.

Сергей Романоф

Сергей Лавров:

Терпению пришел конец!

Накопилось за период после девяностых годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России. Сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.

Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане (они строят базу на Азовском море), нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался. Давайте прямо говорить. Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете, что мы долго запрягаем. Мы запрягали очень долго. Пора ехать!

Блогеры гадают, что могут означать эти слова на практике. Большинство не ждёт ничего хорошего.

Михаил Шевелев

Российская Федерация вынашивает планы ненападения на Украину.

Виталий Портников

«Красные линии» Сергея Лаврова на самом деле – это суверенитет соседних стран. Именно борьба с этим суверенитетом и есть вопрос безопасности путинского режима.

Андрей Мальгин

Их речи всё безумнее и бессвязнее.

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения."

Причем, заметьте, устный ответ ямщика их не устраивает. Они хотят, чтобы ямщик ответил в письменной форме.

Александр Северов

"Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, мы запрягали долго - сейчас пора ехать" - глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ну что , калининградцы, поклонники Земфиры есть? споём: "Ты, конечно, сразу в рай, А я не думаю что тоже. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь вслух рассказов длинных? Хочешь я взорву все звезды, Что мешают спать?"

Олег Сильвестров

Лавров: -Мы долго запрягали, пора ехать. Терпению России пришёл конец.

Народ: -Отпевать, батюшку позовём, или так сдохнем ?

Илья Вайцман

Самый опасный период наступившего 2022 года начнется 4 февраля и затронет ближайшие за ним дни. Дело в том, что 4 февраля начинается олимпиада в Пекине (некоторые соревнования даже со второго числа), а как мы знаем, путин не любит оригинальничать. Прокатило в 2008 году, прокатило в 2014 - зачем что-то еще выдумывать? Пока внимание всего мира приковано к глобальному спортивному событию, очень удобно начать войну.

Несколько дней, необходимых для того, чтобы люди опомнились и обратили внимание на происходящее могут оказаться критическими. Я надеюсь, что ошибаюсь, но пока развитие событий идет, как по писаному.

Но угрозы Лаврова пугают не всех.

Николай Травкин

Умнейший товарищ — С. Лавров! Золотые слова произнёс: "Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения"

Хочется добавить только одно.

Дорогой вы наш, запрягли и, слава Богу, в добрый путь! И не ждите, что вам ответят с «той повозки», …дуйте с ветерком… А мы, уж, тут в России как нибудь без вас и ваших гопсоратников постараемся жизнь наладить.

Некоторые блогеры видит параллели между сегодняшним конфликтом России с Западом и тем, что происходило в России в начале 20-го века.

Анатолий Несмиян

Вслед за своими заместителями появился и Лавров, который грозно и сумрачно, при этом весьма туманно сообщил, что нашему терпению подошел конец. Мы долго запрягаем, но нам пора куда-то ехать. Куда — не знаем, но надо.

Суть нынешнего психического обострения в целом известна. Ее не слишком конкретно высказал Володин, заявив, что граждане России воспринимают угрозы в адрес горячо любимого президента буквально как к себе лично. Тут Володин, конечно, слишком пафосен: большинству как раз без разницы, а немалое число сограждан готовы добавить к «их» угрозам и «свои» тёплые пожелания. Но наша знать живёт в какой-то своей России, где все как один.

Запад пришел к выводу, что санкции против второстепенных персонажей особой погоды не делают и довольно отчетливо высказал угрозу в адрес высшего руководства России. В том числе и об арестах и санкциях принадлежащего им имущества за рубежом. Понятно, что лично Путин вряд ли имеет открытые в «их» банках счета. Но финансовые и спецслужбы Запада вполне должны быть осведомлены о схемах и номиналах, управляющих имуществом и активами высшей российской знати. В этом смысле угрозы вполне реальны. В свое время полторы сотни миллиардов долларов Каддафи были заморожены буквально по щелчку пальцев, и все разговоры о том, что это не личное имущество, а некие ливийские спецфонды, оставили их глухими. Путин с подельниками, понятно, не Каддафи — там будет побольше, чем у африканского диктатора. Есть что терять.

Оттого и нервные срывы.

Поводом для нынешнего обострения стала всё та же тема приема/неприема Грузии и Украины в НАТО. Тема, в общем-то, безошибочная — и Украина, и Грузия не свободны от территориальных проблем, а значит, по текущим уставным правилам организации, шансов на полноценное членство не имеют. А потому Кремль полагает, что его грозные требования о неприёме могут выглядеть как «прогиб» НАТО перед ним, хотя причина в уставных требованиях самого НАТО.

Но с шантажистами бороться вполне можно. Нужно только устранить предмет шантажа. Сыграть на обострение и посмотреть — рискнет ли шантажист выполнить свои угрозы. Или заткнется.

Вот сейчас, похоже, как раз наступает такой момент. НАТО вполне может пойти на некоторый риск и уже без дураков разместить свою военную инфраструктуру, к примеру, на территории Украины. Просто под вывеской защиты европейской безопасности, тем более, что обосновывать ничего не надо — всё буквально налицо. И перепасовать мяч Кремлю — ну, вот мы тут разместили. Что дальше?

А дальше особо-то и нечего. Кремль, наверное, может развязать войну с Украиной. С весьма неочевидными сегодня шансами хоть на какой-то успех. В минусе будут санкции, но уже те самые — без дураков. И вполне возможное военное поражение, которое может привести к ликвидации ДНР-ЛНР. А в ходе этой войны НАТО будет неустанно повторять — только попробуйте нанести удар по нашей инфраструктуре — это будет акт нападения на всю организацию. Перспективы всего этого мероприятия выглядят крайне неблестящими. Русско-японская война в чистом виде — с крайне вероятным аналогичным завершением.

Нужно при этом понимать, что если дело дойдет до реальных столкновений, то НАТО постарается не просто отбиться от нападения, а нанести неприемлемый ущерб всей военной инфраструктуре РФ в регионе. Царская Россия в ходе войны с Японией потеряла значительную часть своего флота, путинская вполне может лишиться Черноморского флота. Что автоматически поставит ее на грань полномасштабного военного поражения и неизбежно вынудит запрашивать мира на условиях победителя. Не стоит забывать, между прочим, что Черноморский флот — это гарантии безопасности для Голубого и Турецкого потоков, это угрозы Босфору, это баланс сил на Черном море.

Рассказы про нашу ядерную мощь отложим на полку. Тем более, что театром военных действий при подобном развитии событий будет Украина и юго-западные области России. НАТО от применения на этой территории ядерного оружия ни тепло, ни холодно. При этом просто военное поражение еще оставит шансы на какие-то уступки со стороны победителей, а вот поражение в ходе ограниченной ядерной войны в силу беспрецедентности такого события для проигравшего будет означать невероятно жесткие требования. Я не уверен, что пламенная любовь российской знати к Путину заходит настолько далеко, что она бестрепетно рискнет остаться нищей, голой и босой после такой непобедоносной войны. В случае начала такой войны она с высокой вероятностью завершится переворотом в Москве (ну, или где там расположен фюрербункер)

В общем, военное решение у всей этой истории просматривается слабо, и какие-то перспективы начала военных действий возможны только с учетом психических особенностей наших вождей. Может, случится невовремя полнолуние, и у них сорвет кран. Исключать нельзя. Но строго рационально — вероятность военного конфликта остается крайне низкой.

В этом смысле НАТО, пойдя на обострение, мало что теряет — даже локальная война на чужой территории его вряд ли испугает. А вот приобрести НАТО может многое. Размещение военной инфраструктуры альянса на Украине ликвидирует предмет шантажа. Нечем будет шантажировать. Какая разница — примут Украину в НАТО или нет, если на ее территории будет развернута натовская инфраструктура.

Если Кремль утрётся — а вероятность этого как раз очень велика, то позиции Путина (ну, не лично его, а всей этой клики) упадут до невероятно низких уровней. «А я чё? Я ничё...»

В общем, шантаж, который так любят в Кремле — штука обоюдоострая. До какого-то предела его будут терпеть, но когда этот предел будет выбран — вполне рационально решить проблему раз и навсегда. Да, с некоторыми рисками. Но любое решение несет в себе риски. Хуже — ничего не делать и не решать.

Александр Фельдман

История России имеет дьявольское свойство быть цикличной. Вот только не всегда понятно, чем кончится очередной марлезонский балет на её граблях — трагедией, фарсом или же настоящей катастрофой..

Яков Миркин

Витте, мемуары:

"Я все время со вступления на престол императора Николая II чувствовал, что в ближайшее время должна вообще, в том или другом месте, разыграться кровавая драма.

Это происходило от стечения двух обстоятельств: с одной стороны, явились многие лица и преимущественно военные... которые толкали его величество на создание таких международных отношений, которые могли получить разрешение посредством войны.

При таком настроении военных советчиков государя было бы очень удивительно, если бы молодой император, с темпераментом, если не воинственным, то, во всяком случае, не спокойным и не миролюбивым - не поддался искушению - особливо, когда лица. которые входили в его доверие, уверяли, что те затеи, которые они проповедовали, не повлекут к войне, ибо, в конце концов, будто бы все должны преклониться перед желаниями русского императора"

Граф Витте продолжает дальше:

"26 января японские суда напали на нашу эскадру около Порт-Артура и потопили несколько из наших судов, а 27 января последовал манифест о войне...

Началось ужасное время. Несчастнейшая из несчастных войн и затем, как ближайшее последствие - революция... Затем революция перешла в анархию. Что бог сулит нам далее? Во всяком случае еще много придется нам пережить. Жаль царя. Жаль Россию. Сердце и душа исстрадались, и пока нет просвета. Бедный и несчастный государь! Что он получил и что оставит? И ведь хороший и неглупый человек, но безвольный, и на этой черте его характера развились его государственные пороки, т.-е. пороки как правителя, да еще такого самодержавного и неограниченного. Бог и Я.

... Было сразу видно, что война эта крайне непопулярна, что народ ее не желает, а большинство проклинает. Уже по одному этому ожидать хороших результатов от войны было невозможно.

Когда Куропаткин покинул пост военного министра и поручение командования армией еще не было решено. он упрекал Плеве, что он - Плеве - был только один из министров, который эту войну желал и примкнул к банде политических аферистов. Плеве, уходя, ему сказал:

- Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.

Вот вам государственный ум и проницательность. Государь был, конечно, глубочайше уверен, что Япония, хотя может быть с некоторыми усилиями, будет разбита вдребезги. Что же касается денег, то бояться нечего, так как Япония все вернет посредством контрибуции.

В первое время обыкновенное выражение в его резолюциях было "эти макаки". Затем это название начали употреблять так называемые патриотические газеты. которые в сущности содержались на казенные деньги".

Так это случилось, и продолжалось, принеся тем, кто был до нас. нашим семьям, из которых мы вышли, неисчислимые бедствия.

Нельзя войти в одну и ту же реку, реки разные, хотя могут течь в одном и том же русле, но нужно хотя бы помнить, какой была та река, и к чему она пришла.

Граф С.Ю. Витте. Воспоминания. Царствование Николая II. Том I. 2-е издание. Ленинград: Государственное издательство, 1924. С. 204 - 205, 238 - 239

Мемуары С.Ю.Витте широко доступны для каждого в Сети, легко находятся, скачиваются и, самое главное, читаются.

Как обычно, во время любого конфликта России с Западом наибольшее беспокойство вызывает судьба Воронежа.

Опытные политологи не гадают о судьбах мира, а просто пытаются найти в заявлениях Лаврова и последних действиях России какую-то логику.

Михаил Виноградов

Позиция Москвы по теме «европейской безопасности» подкупает своей простотой и по сути состоит из двух пунктов:

1) Мы считаем неприемлемым какие-либо передвижения войск в той или иной близости от наших границ

2) Мы считаем сугубо суверенным делом движение наших войск по собственной территории, в том числе вблизи границ, и никому не позволим ограничивать нас в этих священных правах.

Алик Кох

Все-таки я не могу поверить в то, что отклонение Западом путинского ультиматума было для Кремля сюрпризом. Москва поставила этот ультиматум в такой унизительной и скандальной форме, что у меня складывается впечатление, что именно на его отклонение и был расчет.

Теперь Путин может заявить: ну вот, я так и думал, нам не дают никаких гарантий безопасности. Наши предложения просты, понятны и обоснованны. А Запад не хочет нас услышать. Впрочем, это теперь не имеет значения. В таких условиях мы теперь сами будем решать, как нам обеспечить свою безопасность. Без оглядки на кого-либо.

Далее он поставит ультиматум непосредственно самой Украине. И потребует от нее обязательства не вступать в НАТО. И если она откажется это сделать, то ... сами понимаете к чему я клоню: нас сознательно подталкивали..., нельзя бесконечно испытывать наше терпение..., мы не могли долго находится в такой ситуации..., жизненно важные интересы..., на нашем месте было бы безответственно..., нам не оставили другого выхода...., безопасность наших граждан - высший приоритет..., уничтожить очаг неприкрытой русофобии..., протянуть руку помощи братскому народу, оказавшемуся заложником деструктивных сил... И т.д.

И параллельно начнет интригу с Кубой и Венесуэлой, пытаясь буквально повторить весь сюжет Карибского кризиса. Как вы помните, он тоже начался не на Кубе, а в Турции. И кончился тем, что США из Турции свои ракеты - убрали...

И это развитие событий, на мой взгляд, было запланировано изначально. Иначе бы сам ультиматум был бы поставлен в более мягкой и не в такой хамской форме. И не подогревался бы ждлобскими комментариями МИДа про "... собирайте манатки!". Да и самого Путина. Вспомните его "...и немедленно!" Этого он себе никогда раньше не позволял...

Дмитрий Гудков

В российском правительстве, как в зазеркалье, все наоборот. Вместо Минобороны – Миннападения. Вместо Минобра – Миндебилизации. Вместо Минэкологии – Министерство по вырубке лесов. Но особняком, выставленным в витрину, красуется МИД.

Теперь там в моде сквернословие, а некоторых дипломатов будто понабрали по объявлению трамвайных хамов, плюющихся через забор. Проблема в том, что это ведомство представляет нашу страну в мире.

И, глядя на мидовских «лучших людей», не сложно представить, что они думают о нас. В принципе, это тоже путинская цель: чем хуже о нас думают, тем проще пропаганде вопить, что мы в осажденной крепости.

На пресс-конференции Лаврову задавали вопросы, но внимание блогеров привлёк только один.

Николай Травкин

Хороший вопрос задала Елена Черненко из «Коммерсанта" товарищу Лаврову.

"Накануне Нового года Вы говорили, что отношение России и ЕС напоминают Камасутру, а сейчас утверждаете, что ЕС импотент. Что случилось за две недели?"



Дорогая Елена, неужели не понятно, что накануне Нового года тов. Лавров отводил себе в Камасутре роль того, который всех …. А после Нового года оказалось, что это они все …. его.

Максим Шевченко

В силу того, что автором пресловутой «Кама-сутры», само только название которой, как правило, сопровождается глумливым хихиканьем и двусмысленным подмигиванием озабоченных профанов, был аскет-молчальник-девственник Ватсьяяна Малланага, ответ главы МИД РФ можно считать вполне дипломатически и философски безупречным.

С точки зрения индуистской аскетики, от присутствия или отсутствия одержимости и страсти (чему и посвящена «Кама-сутра», по сути) - НИЧТО не меняется.

Интерпретация этого самого НИЧТО и лежит в основе отношений России и ее партнёров из НАТО.

Ом!

Параллельно с заявлениями Лаврова про ямщика и камасутру, блогеры обсуждают и сообщение CNN о том, что Россия может готовить провокации у границы с Украиной, чтобы обвинить в них Киев и получить повод для нападения. Тем более, что российские официальные лица делают всё, чтобы обвинения в подготовке провокаций звучали убедительно.

Александр Рыклин

"Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на границе России и Украины слишком высокая напряженность".

То есть, как будто это какая-то природная аномалия неизвестного происхождения... Сидит такой Песков, пожимает плечами - надо же, высокая напряженность на границе... Откуда она там взялась? Никогда не было, и вдруг напряженность...

Аббас Галлямов

Предположим, Украина боится каких-то провокаций со стороны России. В принципе, не думаю, что они невозможны. Их даже не обязательно Путин должен санкционировать. Провокации могут организовать и представители силовой корпорации - как раз ради того, чтобы Путина убедить, что отступать нельзя. А что? В последние годы субъектность силовиков крепла, всё большее число вопросов отдавалось им на откуп, всё большее число сфер они получали под свой контроль. Путин же, наоборот, слабеет, в их терминологии «теряет хватку». «Старый, блин, стал, нерешительный. Сентиментальный какой-то», - лично я такую характеристику в устах очень многих могу себе представить. В общем, вопрос в то, что в этой ситуации может сделать Зеленский, чтобы подобный ход вещей предотвратить?

Например, он может перенести свою резиденцию куда-нибудь на границу с Россией. Не навсегда, естественно, на время. Причём надо выбрать какой-нибудь неукреплённый город и разместиться там без какой-то особой охраны. Ну то есть, обычная президентская охрана, понятно, должна быть - это святое дело, но никаких крупных воинских частей. Месседж примерно следующий: «Я не хочу, чтобы в этой войне гибли наши парни. Поэтому я сюда - в самую опасную точку - и переехал. Считайте, что я отдал себя в заложники. Моё физическое нахождение здесь - гарантия отсутствия агрессивных действий с нашей стороны. Даже Путин не может не понять, что начиная войны, главнокомандующие в заложники себя не отдают. Буду находиться здесь, пока ситуация не успокоится».

Организовать после этого убедительную провокацию российским горячим головам будет намного сложнее. Ну а Зеленский точно обеспечит себе гарантированное переизбрание. Тут ведь что важно? Не только красота жеста. После этого с Зеленского за экономику сложно спрашивать будет. Все ведь видеть будут, что президенту не до неё, что он войну предотвратить пытается. После этого если войны не случится (а этот вариант, к счастью, не исключён), то все будут знать, кого им благодарить надо. Да и сама картинка президента, отказывающегося во имя своего народа от привычных удобств и месяцами живущего в походных условиях, с точки зрения имиджмейкинга тоже чего-нибудь да стоит. В общем, плюсов много, моральная победа гарантирована.

Критики, конечно, постараются всё это за истерику выдать, но если Зеленский хорошо твёрдую - и главное, спокойную - уверенность сыграет, то эти обвинения не зайдут. В таких вещах картинка всегда слова переиграет. Ну а в том, что Зеленский сумеет хорошо эту роль исполнить, лично у меня сомнений нет.

Короче, как говорится, сильная болезнь требует сильного лекарства. Ситуация сложная и чтобы её распутать нужны нестандартные шаги.

Джиха ас-Сури

"Как захочешь, так и было!"

(с) Алексей "Плюха" Плюснин

А теперь - следите за руками:

- объявляем на весь мир, что Россия готовит на Украине провокацию под "false flag"

- силами украинской ДРГ сами делаем то, что якобы готовила Россия

- начинаем орать: "Мы же предупреждали!!!"

- Россия оказывается в крайне щекотливой ситуации: она обещала не допустить убийств русских в Донбассе, но, если начнет выполнять это обещание, весь "цивилизованный мир" сочтет ее действия именно агрессией, которую она сама же и спровоцировала

Как вам такие расклады? Думаю, что, если Запад вбросил в информационное пространство фейк о том, что Москва готовит для Киева "второй Гляйвиц", то сделал он это неспроста. И, увы, опередил нас на шаг. Теперь, что бы ни вытворили ВСУ - всё можно будет свалить на Россию.

Даже "патриоты" уже не верят в победы российской дипломатии.

Алексей Чадаев

Пробежался по российским госСМИ и по западным — относительно переговоров в Женеве. Бросается в глаза: у наших СМИ это были переговоры об европейской безопасности и вообще миропорядке. У западных — именно и конкретно об Украине. Из них вообще невозможно понять, обсуждалось ли там что-либо, кроме украинских дел.

Ну и это понятно: американская медийка решает свою большую задачу: восстанавливает реноме Байдена как эффективного международного политика, которому удалось героически сдержать аццкую путинскую агрессию — в чём Байден жизненно нуждается после кабульского позора.

А вот какую задачу решает наша отечественная медийка — я пока не понял. Создать у российской аудитории впечатление, что мы вот тут прям как настоящая сверхдержава сидим и мир делим с американцами, будто и не было никакого распада СССР? Кто даже у нас в такое поверит?

А какую тогда?

Борис Межуев

Внешняя политика и национальная экономика: как они взаимосвязаны? Следует ли учитывать во внешнеполитических действиях экономические, в том числе финансовые последствия? Ведущие экономисты стали высказываться по этому поводу довольно определенно.

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В отношениях России и Запада в начале года наступило очередное «напряжение». Переговоры с США и НАТО по вопросам стратегической безопасности, по заявлениям российских дипломатов, прошли неудачно. США грозит новыми санкциями, в список которых входит президент России, премьер-министр и министр иностранных дел. Москва грозит, что в этом случае полностью разорвет отношения с Западом. Фондовый рынок России уже отреагировал на эти события падением на 4-6% к закрытию 13 января. Вслед за этим ослаб и рубль. Редакция PublicO пообщалась с экспертами и задала вопрос: «Выдержит ли российский фондовый рынок полный разрыв отношений с Западом?»

Так, экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев сказал, что все же трудно представить, чтобы полный разрыв российских отношений с Западом мог произойти. Он напомнил, что даже в самые тяжелые периоды холодной войны, нельзя было говорить именно о разрыве отношений, до этого дело не доходило. «Уверен, что не дойдет и сегодня», — заявил эксперт.

И только Сергей Марков, как всегда, уверен в скорых и масштабных успехах России — и продолжает выдвигать всё новые требования к Западу. Главное, очевидно, второе — отменить персональные санкции. Требований так много, что ожидаешь увидеть среди них вертолёт и миллион долларов мелкими купюрами, но именно этого там там почему-то нет.

Если США и НАТО согласятся сейчас на требования России, то отношения нормализуются? Нет. Узкие требования, сформулированые сейчас, это только требования безопасности. Широкие требования это требования прекращения гибридной политической войны против России.

Но что это значит, прекращение гибридной политической войны ?

1. Отказ от попыток смены режима в России.

2. Снятие всех экономических санкций. И формальных и неформальных.

3. Прекращение информационной войны, демонизации России и лично Путина.

4. Все существенные формы развития НАТО и его военной активности должны осуществляться на основе принципа неделимости безопасности в Европе. То есть только в согласии с России.

5. Режим в Украине должен быть существенно трансформирован. Выполнение минских соглашений в полном объеме. Политические репрессии прекращены, неонацизм реально запрещен. Свобода слова и политической деятельности. Освобождение всех политических заключенных. Расследование и наказание всех, причастных к 2 мая в Одессе и других подобных случаях. Снятие блокады с информации о политически мотивированных преступлениях с 2014 года. Переформатирование спецслужб. Русский язык как второй государственный. Федерализация. После этого свободные выборы под международным контролем, включая российский.

6. Прекращение обвинений России в использовании оружия массового поражения, в отравлении политиков. Все эти кейсы, Навальный, Скрипали, МН17, должны быть отправлены на объективное расследование с участием России.

7. Российские спортсмены должны вернуться на все соревнования на общих основаниях.

8. Снять блокирование участия всех стран в проектах интеграции с участием России. То есть, при желании, такие страны как Украина и Грузия, должны иметь возможность стать членами ЕАЭС. Конечно, если Украина и Грузия станут членами ЕС, Россия возражать не сможет. Там бюджеты намного круче. ЕС не НАТО. Пусть берут хоть завтра.

9. Договоры о сотрудничестве между НАТО и ОДКБ. И ЕС и ЕАЭС.

10. Возвращение к переговорам с ЕС об общих пространствах и о безвизе.



Сейчас звучит фантастически. Но все это было реально еще 10 лет назад. Что может получить в ответ Запад?

1. Россия как дружественная страна.

2. Резкое укрепление безопасности в Европе.

3. Все, кого США и ЕС считают политическими заключенными, будут амнистированы в кратчайшие сроки.

4. Значительная либерализация политического режима в России.

5. Военная активность России в Европе тоже будет осуществляться на основе принципа неделимости безопасности. То есть в согласии с НАТО.

6. Позиция США и ЕС в диалоге с Китаем и другими странами усилится.

Сейчас все это кажется фантастикой. И это даже пока не на столе переговоров. Это в дальнем ящике стола.

Сейчас США и ЕС считают себя намного сильнее России и с усмешкой смотрят на желание России выглядеть как великая держава. Но Россия то видит себя именно великой державой. И эта разница в понимании реальности США и Россией должна быть разрешена самой реальностью.

Поэтому все ждут глобального кризиса, в рамках которого Россия должна доказать, что она не слабая, а сильная. И что с ней лучше дружить, а не враждовать. Так логика 2022 года видится из Москвы.

Сейчас США и ЕС заставляют Россию сдать экзамен на силу. Прямо сейчас Россия выбирает конкретный билет. Вашингтон предлагает 18 вариантов украинской темы. Россия выбирает. Все ждут. Рубль осторожно отполз на 75,5.