Два человека погибли при обстреле Курахова в Донецкой области

В результате обстрела со стороны российских войск в городе Курахово Донецкой области погибли два человека, ещё один ранен - сообщил глава украинской областной администрации Павел Кириленко. На опубликованных фото последствий удара видно, что он пришёлся в том числе по детской площадке. Пострадали жилые дома.
За последние сутки в Украине в результате боевых действий погибли семь мирных жителей, 19 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Пять человек погибли при обстрелах в Донецкой области, один в Херсонской и ещё один погиб, наступив на мину, в Харьковской области.
Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. По данным местных властей, есть серьёзные разрушения, о жертвах не сообщается. Также была повреждена линия электропередачи в Херсоне, однако, как утверждается, её удалось быстро восстановить.
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что в результате обстрела было нарушено электро- и водоснабжение в поселке Лениниский на окраине города Шебекино. О пострадавших не сообщается. Сообщается также об обстреле контролируемого Россией Донецка.
Ни украинские, ни российские военные пока не комментировали сообщения об обстрелах 27 ноября.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.