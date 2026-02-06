Два человека погибли при ударе РФ по городу Вольнянск

Два человека погибли в результате российской атаки на город Вольнянск в Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Фёдоров.
По его словам, российские военные ударили беспилотником, разрушен частный дом.
После ночной атаки в Запорожье 12 тысяч абонентов остались без электричества, но к утру электроснабжение было восстановлено, сообщает "Настоящее Время" со ссылкой на Фёдорова.
Днепропетровская область
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в Синельниковском районе в результате российских атак погиб человек, ещё двое пострадали. Разрушены два частных дома, шесть – повреждены. Кроме того, повреждены шесть двухэтажных домов, хозпостройка и гараж. В Никопольском районе повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и газопровод.
Сумская область
Российские военные также ударили беспилотником по многоэтажке в Сумах. По данным "Суспильне", в доме выбиты окна. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что один мужчина получил ожоги, он сам выбрался из горящей квартиры.
Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления России, при этом российские власти заявляют, что атаки направлены на военные объекты.