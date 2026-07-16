Два человека погибли в Киеве в результате российской атаки 16 июля

Два человека погибли, шестеро пострадали в Киеве в результате российской атаки в ночь на 16 июля. Среди раненых – 16-летний подросток, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, российские военные ударили по складским помещениям в Святошинском районе и нежилому зданию в Дарницком районе.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что в Дарницком районе после атаки пожары произошли в административно-складском здании и складском помещении, также горели грузовые автомобили.

В Минобороны России заявили об ударе высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Как утверждает российское оборонное ведомство, поражены предприятие логистической компании "Рапид", которое занимается сборкой и хранением дронов, и склад хранения беспилотников завода "Киев-1".

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства, российские военные атаковали инфраструктуру в портах Одесса и Южный, а также шедший в порт Черноморск сухогруз и катер Сил спецопераций ВСУ в районе острова Змеиный.

Независимо подтвердить заявление Минобороны России не представляется возможным. Украина его пока не комментировали.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе в результате российской атаки повреждена территория автозаправочной станции. Выбито остекление и повреждена крыша здания образовательного учреждения. Никто не пострадал.

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