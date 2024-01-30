Прокуратура Мюнхена обвинила в коррупции экс-депутатов Бундестага

Генпрокуратура Мюнхена обвинила двух экс-депутатов германского парламента - Бундестага - в коррупции. Немецкие депутаты были ключевыми фигурами так называемого азербайджанского скандала в Совете Европы. Прокуратура столицы Баварии предъявила обвинение в "подкупе обладателей мандатов" члену ХСС Эдуарду Линтнеру и члену ХДС Акселю Фишеру. Последний совместно с двумя другими лицами обвиняется также в содействии коррупции. Депутаты представляли Германию в Парламентской ассамблее Совета Европы и, как утверждается, нарушили закон при лоббировании интересов Азербайджана.

Линтнер был членом попечительского совета Немецко-азербайджанского форума, выступавшего в качестве лоббиста официального Баку в Бундестаге. Генпрокуратура вменяет Линтнеру в вину получение из Баку через посредников нескольких миллионов евро. Два основанные им общества заключили с государственными предприятиями Азербайджана договоры, предусматривающие ежемесячные платежи за некие услуги. Деньги, как утверждается, пошли также на подкуп германских и бельгийских политиков.

Одной из подозреваемых в коррупционном скандале была ныне покойная депутат Бундестага Карин Штренц. Следствие выявило, что 150 тысяч евро Линтнер оплатил Штренц, которая гарантировала, что в 2015 и 2016 годах Совет Европы будет принимать решения, нужные Баку.

Также, как утверждает прокуратура, Фишер договорился с одним из представителей Азербайджана, что будет действовать в Совете Европы "по указанию и в интересах" этой страны. От экс-депутата ожидались "положительные оценки в речах, своевременная передача секретных документов и голосование в пользу Баку". Фишер получил за это не менее 22 тысяч евро.

Политическая НКО European Stability Initiative установила, что Линтнер уже в 2013 году составил делегацию для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Члены делегации позитивно оценили выборы, в то время как независимые наблюдатели документировали многочисленные фальсификации. Через две недели Линтнер получил из Азербайджана 61 тысячу евро.

В ходе масштабного и долговременного следствия прошли обыски в 20 объектах, в том числе в офисах депутатов Бундестага. О допуске обвинения к процессуальному разбирательству будет решать суд высшей инстанции в Мюнхене. В отношении обвиняемых Эдуарда Линтнера и Акселя Фишера пока действует презумпция невиновности. Карин Штренц не может быть обвинена, однако все полученные суммы будут взиматься с её наследников. В целом все заработанные путем подкупа средства должны быть конфискованы.