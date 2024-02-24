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Тело Навального отдали матери. Два года ада в Украине. У ВСУ заканчиваются снаряды | Грани времени с Мумином Шакировым

Тело Навального отдали матери. Два года ада в Украине. У ВСУ заканчиваются снаряды | Грани времени с Мумином Шакировым
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Тело Навального отдали матери. Два года ада в Украине. У ВСУ заканчиваются снаряды | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 8-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с советником руководителя офиса президента Украины Михаилом Подоляком, главой военной администрации Запорожской области Иваном Федоровым, журналситом и солдатом роты ударных БПЛА Павлом Казариным, социологом Дмитрием Дубровским и директором ФБК Иваном Ждановым.

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