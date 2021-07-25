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Два турецких солдата убиты в Сирии при нападении на их бронетранспортер

Разрушения в городе Алеппо. 2020, архив

Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух солдат при нападении на их бронетранспортёр. Ещё два солдата ранены. Инцидент произошел на в провинции Алеппо на территории, подконтрольной войскам Турции.

Минобороны Турции называет нападавших "террористами", но не уточняет какую именно вооруженную группировку они представляют. Турецкие войска нанесли ответный удар, говорится в сообщении военного ведомства.

Турция начала свою первоую боевую операцию на территории Сирии в 2016 году. Целью операции было оттеснить войска исламских эктремистов от границы с Турцией.

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