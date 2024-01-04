США и другие страны предостерегли хуситов от нападений в Красном море

Члены Совета Безопасности ООН в среду призвали йеменских хуситов прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, заявив, что действия группировки угрожают региональной стабильности, глобальной свободе судоходства и поставкам продовольствия. Об этом сообщает Reuters.



Выступая на первом официальном заседании в 2024 году, представители стран-членов СБ ООНпотребовали, чтобы хуситы освободили команду и само грузовое судно Galaxy Leader, хотя и связанное с израильской компанией, но управляемое японцами. Судно Galaxy Leader (на снимке) находится в руках йеменских хуситов с 19 ноября.

США вместе с Австралией, Бахрейном, Бельгией, Канадой, Данией, Германией, Италией, Японией, Нидерландами, Новой Зеландией и Великобританией призвали хуситов немедленно прекратить нападения на суда в Красном море и освободить задержанные суда и экипажи.



В тот же день, 3 января, в совместном заявлении 12 стран, опубликованном на сайте Белого дома, содержится предупреждение хуситам об ответственности за нападения и захваты судов в Красном море.

Эти нападения, говорится в заявлении, угрожают жизням ни в чём не повинных людей из разных стран мира и являются серьёзной международной проблемой, требующей коллективных действий.



Через Красное море проходит почти 15% мировой морской торговли, в том числе 8% мировой торговли зерном, 12% морской торговли нефтью и 8% мировой торговли сжиженным природным газом. Судоходные компании продолжают менять маршруты своих судов, чтобы обойти весь африканский континент. Это приводит к значительным затратам и многонедельным задержкам в доставке товаров.