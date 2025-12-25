Двое пограничников Таджикистана погибли на границе с Афганистаном

Двое таджикских пограничников погибли во время перестрелки с вооруженными людьми на границе с Афганистаном, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода/Радио Озоди.

Инцидент произошел днем 24 декабря в районе Шамсиддин Шохин в Хатлонской области. По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, "трое членов террористической организации" поздно ночью 23 декабря пересекли границу недалеко от села Кавок, на следующий день пограничники установили их местонахождение, но они отказались сдаваться и оказали вооруженное сопротивление.

В результате перестрелки погибли два пограничника. По сообщению спецслужбы, "все трое террористов были нейтрализованы", то есть, очевидно, убиты. Утверждается, что на месте происшествия изъяты три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета, десять ручных гранат, взрывчатка и боеприпасы. В ГКНБ заявили, что перешедшие границу лица собирались "совершить вооруженное нападение на один из пограничных постов" Таджикистана. Источники Радио Озоди заявляют, что это были контрабандисты.

Погибшие пограничники – 28-летний Исматулло Курбонов и 33-летний Зирехбон Наврузбеков. Пострадавшие, по данным Радио Озоди, доставлены в больницу.

В день перестрелки власти Таджикистана отчитались о введении в эксплуатацию четырех пограничных застав на границе Таджикистана и Афганистана, а также о достижениях президента Эмомали Рахмона по "усилению и усовершенствованию" пограничных войск.