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Двое россиян арестованы в Аргентине за создание крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки

В аргентинском городе Кордова по запросу США арестованы граждане России Антон Напольский и Валерия Ермакова. Следствие в Нью-Йорке обвиняет их в администрированнии крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки Z-library.

Согласно судебным материалам, библиотека была создана в 2009 году и насчитывала около 12 миллионов книг. Сайтом пользовались миллионы читателей. Его предполагаемые создатели подозреваются в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

33-летний Напольский и 27-летняя Ермакова были арестованы ещё в начале ноября. Соединённые Штаты будут добиваться их выдачи. В посольстве России в Аргентине агентству ТАСС в среду сообщили, что суд в Кордове ещё не получил запрос об экстрадиции.

Издание Torrentsfreak отмечает, что онлайн-библиотека была отключена 4 ноября, одновременно с задержанием подозреваемых, но позднее частично возобновила работу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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