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Суд отправил в СИЗО активистов движения "Весна"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 5 августа активистов движения "Весна" Яна Ксенжепольского, Василия Неустроева, Валентина Хорошенина и Евгения Затеева, которых обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе об организции экстремистского сообщества. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Ещё два задержанных по делу активиста — Анна Архипова и Павел Синельников — ожидают решений суда по мере пресечения.

6 июня у активистов "Весны" в ряде городов прошли обыски, после чего Затеева привезли на допрос и в суд в Москву из Петербурга, а Ксенжепольского — из Твери.

Активистов обвиняют также в реабилитации нацизма, распространении так называемых фейков об армии и о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Причиной для возбуждения дел стали посты в соцсетях "Весны", которые, как указывают защитники, были опубликованы до того, как движение признали экстремистской организацией. Движение "Весна" выступает против войны в Украине и против власти Владимира Путина, ряд его активистов после начала войны покинули Россию.

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