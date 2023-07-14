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Двоих жителей Петербурга арестовали по делу о диверсии на ж/д

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о диверсии двоих жителей города – Василия Иванова и Сергея Саратовцева.

По версии следствия, Саратовцев согласился поджечь железнодорожный релейный шкаф за 8 тысяч рублей. Деньги ему предложил незнакомый человек в интернете.

Саратовцев привлек к делу Иванова и передал ему инструкции незнакомца. 4 мая они подожгли релейный шкаф между станциями "Новая Деревня" и "Лахта". Подозреваемых задержали 5 мая. Сначала их обвинили в умышленной порче имущества, а позже вменили статью о диверсии.

В сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга отмечается, что Иванов вину признал полностью, а Саратовцев – частично. Они пробудут в СИЗО, минимум, до 12 сентября.

  • С начала осени 2022 года и до середины апреля в России по обвинению в диверсиях на железных дорогах задержали, не менее 66 человек. О большинстве задержаний сообщалось с начала 2023 года после принятия закона, ужесточающего ответственность за диверсии. Об этом говорится в исследовании "Медиазоны".
  • На фоне продолжающегося вторжения в Украину российские власти регулярно отчитываются о задержании диверсантов, якобы готовящих нападения на объекты инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Официальный Киев такие сообщения, как правило, не комментирует.

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