Двойной удар. Над Ксенией Собчак все больше сгущаются тучи

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Скандал вокруг предвыборного заявления Дональда Трампа;
Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб;
Борис Надеждин подал иски в Верховный суд с требованием отменить решение ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты;
Три человека, среди которых коммерческий директор принадлежащего Ксении Собчак медиа-холдинга, осуждены по делу о вымогательстве;
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