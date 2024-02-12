Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Двойной удар. Над Ксенией Собчак все больше сгущаются тучи

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 февраля

Embed
Время Свободы - Темы дня 12.02.2024
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

По данным газеты "Нью-Йорк Таймс", имеющихся в распоряжении ВСУ ракет и снарядов для систем ПВО хватит только до марта;

Скандал вокруг предвыборного заявления Дональда Трампа;

Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб;

Борис Надеждин подал иски в Верховный суд с требованием отменить решение ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты;

Три человека, среди которых коммерческий директор принадлежащего Ксении Собчак медиа-холдинга, осуждены по делу о вымогательстве;

Главный для работающих с Китаем российских импортеров банк в КНР отказался проводить операции с Россией;

Как тяжелая болезнь короля Великобритании Карла III повлиять на институт британской монархии.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG