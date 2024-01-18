Дворник получил 8 лет колонии по делу о подготовке подрыва военкомата

Военный суд в Екатеринбурге назначил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей дворнику Виктору Расторгуеву по делу о подготовке теракта и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Расторгуева задержали в октябре 2022 года. Следствие утверждает, что в подвале дома был обнаружен бункер, в котором дворник хранил самодельные ракеты. Представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева ранее сообщала, что при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу. "Установлено, что с их помощью он планировал атаковать "Уралвагонзавод", – заявила представитель ФСБ.

При этом ключевой свидетель обвинения, по данным 66.ru, на суде говорил, что целью атаки якобы должно было стать здание центрального военного комиссариата в Екатеринбурге.

Сам Расторгуев после задержания сказал оперативникам, что "ничего плохого не планировал, хотел просто сделать фейерверк [для внучки]". Об этом же говорила его жена.

Приговор был вынесен 20 декабря. Расторгуев с решением суда не согласился и подал апелляцию.

Виктор Расторгуев – уроженец Мариуполя, в 2014 году он переехал в Нижний Тагил. По образованию он каменщик-огнеупорщик, в России работал дворником.