"Двойник на троечку". В блогах обсуждают видео Путина из Дербента

Не успело развеяться послевкусие пригожинского мятежа, как Владимир Путин отправился в Дагестан, где провел совещание, посвященное развитию туризма на Северном Кавказе.

Игорь Стрелков

Первый страх прошёл, а неприятные обязанности никуда не делись. Не мешайте президенту заниматься тем, чем ему позволяют заниматься без ущерба для здоровья и хорошего настроения.

Михаил Шевелев

Дорогая, я срочно уехал в Дагестан развивать туризм. Скажут, что не я, не верь. Связь через Александра Григорьевича.

Михаил Светов

На совещании в Дербенте президент заявил, что введя санкции, западные страны «в своей русофобии и санкциях вычеркнули себя из списка туристических мест для россиян и несут убытки».

Реальность и мировосприятие президента снова не встретились. Может быть, как-нибудь в другой раз.

В Дербенте российскому президенту оказали самый горячий прием, и он отдался чувствам.

Евгений Минченко

Давненько мы такого Путина не видели.

Аркадий Дубнов

И не говорите мне, что женщина на площади в Дербенте, которую Путин бесстрашно позволил себе обнять прям щекой к щеке, - та самая офицерша ФСБ, что ежегодно продает ему мороженое на авиасалоне МАКС.

Тут личное.

Майкл Наки

Судя по видео из Дербента, мятеж добил кукуху Владимира Путина.

Андрей Шипилов

Пишут, что военный преступник путин, называющий себя "президентом России", во время предполагаемого визита в Дербент (территория Дагестана, временно оккупированная Россией) публично поцеловал "от избытка чувств" маленькую девочку, которую охрана пропустила к нему.

Куда он ее поцеловал, в животик или какое другое место, новостные агентства не сообщают.

Совсем недавно, чтобы приблизиться к Путину на расстояние длинного стола, нужно было две недели провести на карантине, о чем проговорились "военкоры" на встрече с президентом в конце мая, и комментаторы об этом не забыли. Нетипичное поведение Путина заставило многих предположить, что в Дербенте был ненастоящий президент.

Татьяна Малкина

вот что мятеж животворящий делает!

только что своими глазами смотрела видео, где президент россии стоит в центре возбужденной людской толпы, буквально систнутый ею, все его трогают руками, а он в ответ всех целует ртом.

в дербенте, ага.

такие вот чудеса, малята

все не зря.

Николай Кавказский

РИА-новости публикует видео, как Путин в Дербенте подходит к восторженной толпе и жмёт людям руки.

Он перестал бояться коронавируса?

Алексей Полоротов

Интересно, отсидел ли весь Дербент карантин перед визитом Путина.

Юлия Николаева

А это который Путин в Дербенте? Мариупольский? Херсонский?

Наш-то даже с военкорами неделю назад исключительно после карантина встречался.

Илья Вайцман

Вот мне что интересно: хоть кто-нибудь(!!) поверил, что путин, перед свиданием с которым министров выдерживают по неделе-две в карантине, но и то, ближе десяти метров не подпускают, а от простых смертных наголо зачищают улицы, по которым он проносится в бронированном лимузине - внезапно «вышел к народу» в Дербенте, чисто пообниматься-пофоткаться?

....впрочем, и двойник так себе, на троечку. Или гримеры уже откровенно на свою работу забили.

Константин Калачев

Видеосъемки поездки Владимира Путина в Дербент перезапустили теорию о двойнике президента РФ.

Военкоров неделю на карантине перед встречей держали.

А тут президент в Дербенте обнимается с простым народом. Шутка в тему:

- Мне 70 лет. Скажите, кем я мог бы работать?

- Могли бы работать президентом России. Но они у нас уже есть.

Валерий Соловей

"Путин" в Дербенте выглядел и вел себя таким образом, что даже закоренелые скептики начали публично обсуждать версию о двойнике президента. Отличия были столь нарочиты, что возникают два предположения:

1. Соответствующие службы в данном случае сработали спустя рукава, что называется, "на отвали".

2. "Глубинное государство" сознательно дискредитирует верховную власть в России, то есть началось его прощание с Путиным.

Михаил Шевелев

Бывал я в Дербенте, все подтверждаю. Люди необыкновенно открытые, доброжелательные, им вообще до фонаря, кто приехал, любой гость в радость.

Сомнения обуревают в том числе "патриотов", а те из них, кто уверен, что Путин в Дербенте был настоящий, возмущены тем, куда именно он поехал и какими проблемами он занят.

Виктор Алкснис

Почему в Кремле Путин встречается с посетителями после их двухнедельного карантина и на большой дистанции, а Дербенте спокойно находится в толпе и даже обнимается и целуется с некоторыми гражданками?. Как в таких условиях его охране обеспечить физическую безопасность президента? Что-то тут не то, похоже на театральную постановку, в которой Путин на самом деле не Путин.

Игорь Стрелков

Пока лицо, отдаленно похожее на президента (и совершенно не требующее соблюдения двухнедельного карантина, необходимого, чтобы попасть на прием к президенту) разгуливало по Дербенту, Герой России Евгений Пригожин разъезжал по Москве, а потом - по Петербургу (где, по всей видимости, сейчас и находится). Именитого гражданина, недавно обвинявшегося в мятеже, никто задерживать не собирается. Хотя вся страна скорбит не менее чем о 10 убитых по его вине боевых лётчиках.

Послушайте, граждане: А в нашей стране точно надо соблюдать хоть какие-то законы? Или уже можно вообще всё?

Борис Мышлявцев

Ничего не имею против Дербента. Но вроде как основные рамсы проходили в Ростове и Воронеже. Воронеж даже немного бомбили. Возможно, президенту стоило бы поехать туда? Ну или на похороны погибших летчиков, которые президента защищали? Дербентский визит вызвал в российском обществе чувство ГЛУБОЧАЙШЕГО недоумения. Мне безразлична личная судьба гражданина Путина. Но Россию как-то совсем жалко становится. Кто там сейчас планирует путинские визиты? "Имя, сестра... Имя!" (с)

Против теории путинских двойников есть и возражения.

Федор Крашенинников

Хороший вопрос задают в комментариях: «Если были и есть двойники, почему их весь ковид не выпускали на публику пожать народу руки и сфоткаться с женщинами на улицах? Если президент понимает важность рейтингов, уж наверное понимает, что это иногда нужно делать». Согласен. Или двойники, или строгая изоляция перед визитами.

Григорий Пасько

Конечно, двойник хорош для использования в различных ситуациях.

Но! Представим себе такой вариант развития событий, например, в Дербенте, когда двойник пошел в народ целоваться, а его убивают! Ночь, южный темперамент, да и надоел всем, тварь…

Короче, грохнули дедушку.

И что дальше?

Кто и как будет объяснять, что на самом деле тот, реальный, жив?

Или попросту, без затей, скажут: да, царь был ненастоящий, а убивство мы предвидели-предусмотрели-потому-и-двойник?

Но и на эти возражения при желании можно найти ответы.

Антон Геращенко

"Что-то тут не то, похоже на театральную постановку, в которой путин на самом деле не путин", причитают даже самые ярые путинисты. Этого двойника бункерного пускают в народ без охраны. Может надеются, что его публично убьют, и настоящий сможет сбежать в Аргентину?

Иван Преображенский

Самого Путина убили, потому что он пытался спасти "Курск" в 2000-м. Первого двойника убили, потому что он отказался сажать МБХ в 2003-м. Второго двойника убили, потому что он хотел пойти на переговоры в Беслане в 2004-м. Третьего двойника убили, потому что он не хотел вторгаться в Грузию в 2008-м. Четвёртого двойника убили, потому что он не хотел возвращаться на пост президента в 2012-м. Пятого двойника убили, потому что он не захотел оккупировать Крым в 2014-м. Шестого двойника убили, потому что он не захотел поднимать пенсионный возраст в 2018-м. Седьмого двойника убили, потому что он не захотел менять Конституцию в 2020-м. Восьмого двойника не убивали, он помер от ковида. Девятого двойника убили, потому что он не хотел нападать на Украину в 2022-м. Десятого двойника убили, потому что он ехал в одной машине с Дарьей Дугиной. Одиннадцатого двойника убили просто так, потому что достал. Так что сейчас у нас 12-й двойник того Путина, которого убили 23 года назад.

Что точно не должно беспокоить публику – так это вопрос, как в Кремле будут объяснять те или иные события. Нет ничего, что Дмитрий Песков не мог бы объяснить наилучшим возможным образом.

Фарида Рустамова

«С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их», — так объяснил эти перемены Песков.

Грубо говоря, чего не сделаешь, чтобы удержать власть, ускользающую из дряхлеющих дедовских рук.

Большинство комментаторов уверены: после того, как тепло встретили "вагнеровцев" в Ростове-на-Дону, Путину было необходимо предъявить телезрителям доказательства народной любви – и Дербент оказался удобным местом для их демонстрации.

Кирилл Шулика

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что "в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года". "Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране", - ответил Путин.

Ну а потом эту поддержку решили еще и визуализировать, так сказать.

Николай Митрохин

Шеф настолько перепугался того, что пригожинский мятеж продемонстрировал полное отсутствие ему поддержки, что нарушил больничный режим и полетел из Москвы на край государства, где ему гарантировали, что сгонят "группу поддержки". Нигде иначе, чем на границе с Азербайджаном его бы и не поприветствовали. А о мятежниках мы даже слов найти не можем, где они не знаем, но управлять государством дальше готовы.

Виктор Небоженко

Путин вместо того, чтобы приехать в Ростов-на-Дону и уничтожить восторг жителей города «сильной личностью», мятежным главарем ЧВК Вагнер Пригожиным, поехал в спокойный и сонный Дербент, где осмелевшая российская машина официальной пропаганды, в связи с внезапным посещением Путина, организовала настоящий «праздник счастья» для местных жителей. Кремль, выбирая между «предательским» Ростовом-на- Дону, который не защитил Шойгу в трудную минуту и встал на сторону Пригожина, и столицей кадыровской Чечни -Грозным выбрал, не Рязань или Нижний Новгород, а тихий Дербент. Именно далекая от России столица Дагестана, по замыслу путинских политтехнологов, должна была стать символом и массовым примером единства президента Путина со своим народом после неудачного мятежа бывшего друга Путина-предателя Пригожина. Та плотность контактов президента Путина с обрадованным дагестанским народом свидетельствует о том, что либо Путин уже не боится покушений после подавленного мятежа, либо он не жалеет своих двойников.

Олег Кашин

«Хочу как у Пригожина в Ростове».

Тимур Олевский

На встречу с Путиным в Дербенте собрали толпу женщин, но это Дагестан. И выглядит картинка крипово, конечно. Выходит Путин в Дагестане из мечети, а на встречу толпа женщин, одних, без мужчин. Стоит, его ждет. Ни одной шапки Хабиба, ничего.

Алексей Лушников

Путин не сдается. Движет им зависть к Пригожину. Или ревность. Давит на Путина мертвым грузом горечь народных оваций Пригожину при отъезде его из Ростова.

Не туризмом Путин занимался в Дагестане. Всё было придумано только ради двух фрагментов. Сделать публичное заявление - «не сомневался в реакции народа по поддержке власти в связи с военным мятежом». Ибо провал поддержки власти и лично Путина - был сокрушителен. Был публичен. Был в высшей степени позорным. А второе - для иллюстрации этого тоскливого заявления устроить в Дербенте путинг-хэппенинг из наиболее подготовленного персонала.

Имитация народной любви впечатлила только самого Путина. Он счастливый дедушка. Ему можно. Но штука эта опасная. Например, в своё время товарищ Чаушеску печально ошибся с подобной имитацией.

Впрочем, сложно сомневаться в том, что на свете существуют люди, которые искренне любят Путина.

Сергей Марков

Путин потряс всех своих недругов. Потряс простым общением с народом на улицах Дербента. Они это бурно обсуждают почти сутки.

Дело в том, что уже несколько лет вся западная и прозападная информационная армия твердит, кричит, шепчет и поёт, что Путин не смелый и боится ковида и сидит в бункере и встречается с людьми только после их 15 дневного карантина.

А тут Путин спокойно на улицах общается с десятками людей. Рухнул миф многих лет!

Но самые находчивые быстро придумали новый ход, - они начали говорить, что Путин просто стал бояться не только ковида, но и мятежа Пригожина. И страх мятежа просто выше страха ковида.

А кто то говорит, что в Дербенте руки жал люди двойник или тройник Путина.

Удивительная хитроумность!

Впрочем, все разумные люди, как я, полагают, что все хитрые гипотезы это враньё. А Путин смелый человек и очень любит общаться с простыми людьми, потому что простые люди бесхитростно любят Россию и президента России Путина. Путин отдыхает душой в общении с ними после работы с хитрыми, скользкими, ,коварными элитами.