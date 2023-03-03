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Двух американцев арестовали за нелегальный экспорт авиатехнологий РФ

В Канзасе арестовали двух граждан США по обвинению в передаче авиационных технологий в Россию в обход американского экспортного контроля. Об этом сообщил в четверг официальный представитель министерства торговли Мэтью Аксельрод. Чуть позже Минюст США выпустил пресс-релиз, в котором приведены подробности ареста.

Согласно обвинительному заключению, 59-летний Кирил Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон являются владельцами торговой компании "КанРус", которая поставляла и ремонтировала западное авиационное оборудование , которое используется в самолетах российского производства.

Начиная с 2020 года обвиняемые начали уклоняться от выполнения требований американского экспортного законодательства, скрывая и искажая истинных получателей услуг, заявили в Минюсте США.

28 февраля 2022 года ответчики попытались экспортировать в Россию партию авиационной радиоэлектроники. Американские власти задержали оборудование из-за отсутствия лицензии на экспорт техники в Россию. С мая по июль 2022 года обвиняемые незаконно переправили технику через Армению и Кипр в Россию без получения необходимых лицензий.

Буяновский и Робертсон обвиняются в сговоре, экспорте товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной информации об экспорте, а также контрабанде товаров в нарушение законодательства.

Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы только по обвинению в незаконном экспорте.

После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, США и другие страны ввели меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ России к технологиям и другим ресурсам, которые могут поддерживать её оборонную промышленность.

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