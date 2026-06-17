Двух экс‑журналистов издания "Весьма" заочно приговорили в России

Суд в Магадане заочно приговорил к лишению свободы бывшего главного редактора независимого издания "Весьма" Андрея Гришина и бывшего журналиста издания Кирилла Белокурова. На сообщение областной прокуратуры обратила внимание "Медиазона".

Против них было возбуждено уголовное дело по статьям о "фейках" про российскую армию и уклонении от обязанностей "иностранного агента". Гришина суд приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима, а Белокурова – к пяти годам и семи месяцам.

По версии следствия, в ноябре 2022 года Гришин "по мотивам политической ненависти" опубликовал "заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", а затем вместе с Белокуровым они "распространили в новостных мессенджерах не соответствующие действительности сведения о происшествии на территории Украины". О какой именно информации идет речь, не уточняется.

Кроме того, согласно заявлению прокуратуры, после признания издания "иноагентом" журналисты "неоднократно предавали гласности материалы без указания на соответствующий статус".

Как пишет "Медиазона", в марте 2026 года Росфинмониторинг внес Гришина и Белокурова в перечень "террористов и экстремистов". Журналисты находятся в розыске.