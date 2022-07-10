Двух канских подростков исключили из перечня террористов 

Двух подростков из города Канск Красноярского края, приговорённых в феврале к условным срокам по так называемому делу о взрыве здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft, исключили из перечня террористов Росфинмониторинга.

Богдана Андреева и Дениса Михайленко, а также ещё одного обвиняемого по уголовному делу, Никиту Уварова, задержали в 2020-м году, когда им было по 14 лет, после расклеивания листовок в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.

Сотрудники ведомства отобрали у детей телефоны и получили доступ к переписке. В итоге их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а затем переквалифицировали статью на более тяжкую – организация террористического сообщества и участие в нём. В качестве доказательств следствие привело критику органов ФСБ в переписках школьников, чтение запрещённой литературы, изготовление самодельных петард, игры с огнём в заброшенных зданиях и взрыв виртуального здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

По итогам суда над подростками, Андреев и Михайленко получили условные сроки, Уваров - пять лет колонии.