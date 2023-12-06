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Двух военных РФ отправили в колонию за "неотражение нападения" ВСУ

В Москве военный суд приговорил двух российских военных, подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, к четырем годам лишения свободы каждого, признав их виновными в "нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России".

Отмечается, что приговор по соответствующей статье уголовного кодекса был вынесен впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. При этом обоих подсудимых не лишили офицерских званий и после выхода на свободу они смогут вернуться на службу в армию.

Уголовное дело против Бондарева и Дмитракова было возбуждено весной 2022 года после ракетного удара ВСУ по складу боеприпасов и технике возле села Старая Нелидовка Белгородской области. В результате погибли семеро российских военнослужащих, свыше сорока были ранены. Кроме того, были уничтожены пятнадцать единиц техники, ещё десятки - повреждены. Общий ущерб, по оценке следствия, составил 90 миллионов рублей.

Дело Бондарева и Дмитракова рассматривалось в закрытом режиме, однако известно, что вину они не признали.

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