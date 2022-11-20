Двух российских военных задержали перед строем за отказ ехать на войну

Двух российских военнослужащих задержали прямо во время построения по уголовному делу об отказе выполнять боевой приказ. Видео опубликовали в воскресенье несколько телеграм-каналов. Когда точно оно снято, неясно, ВотТак.тв по косвенным данным установил, что место действия - Белгородская область.

На видео командир приказывает выйти из строя военнослужащему в звании рядового. После этого к нему обращается военный следователь с утверждением, что в его отношении 16 ноября было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении приказа в период военного времени, военного положения или вооружённого конфликта. Офицер приказывает вооружённому конвою задержать военнослужащего, конвой отводит его в автомобиль. После этого та же сцена повторяется с ещё одним военнослужащим.

Из видеозаписи не ясно, идёт ли речь о мобилизованных или о контрактниках, однако опубликовавший его телеграм-канал "Zаписки Vетерана" утверждает, что на видео мобилизованные. Как отмечает ВотТак.тв, ранее не сообщалось о возбуждении уголовных дел о неисполнении приказа в отношении мобилизованных. Юрист Павел Чиков сообщал о первом таком деле в отношении контрактников в конце октября.

Ряд телеграм-каналов утверждает, что неисполнение приказа заключалось в отказе участвовать в так называемой спецоперации на территории Украины. Официально власти пока не комментировали видео.

Адвокат и автор канала "Военный омбудсмен" Максим Гребенюк отмечает, что военных демонстративно задержали на построении "в назидание другим".

Статьи об ужесточении наказания для военных в военное время и в период мобилизации внесли в Уголовный кодекс в сентябре, за день до объявления мобилизации. По статье об отказе исполнять приказ военнослужащим грозит до 3-х лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях отказа контрактников отправляться на войну в Украину. Военных не могли привлечь к уголовной ответственности из-за отсутствия оснований - официально война не объявлена, а в формально мирное время контрактники имели право отказаться участвовать в боевых действиях в зоне конфликтов.