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Двух российских военных задержали перед строем за отказ ехать на войну

Военнослужащие во время мероприятий по случаю окончания курса подготовки мобилизованных

Двух российских военнослужащих задержали прямо во время построения по уголовному делу об отказе выполнять боевой приказ. Видео опубликовали в воскресенье несколько телеграм-каналов. Когда точно оно снято, неясно, ВотТак.тв по косвенным данным установил, что место действия - Белгородская область.

На видео командир приказывает выйти из строя военнослужащему в звании рядового. После этого к нему обращается военный следователь с утверждением, что в его отношении 16 ноября было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении приказа в период военного времени, военного положения или вооружённого конфликта. Офицер приказывает вооружённому конвою задержать военнослужащего, конвой отводит его в автомобиль. После этого та же сцена повторяется с ещё одним военнослужащим.

Из видеозаписи не ясно, идёт ли речь о мобилизованных или о контрактниках, однако опубликовавший его телеграм-канал "Zаписки Vетерана" утверждает, что на видео мобилизованные. Как отмечает ВотТак.тв, ранее не сообщалось о возбуждении уголовных дел о неисполнении приказа в отношении мобилизованных. Юрист Павел Чиков сообщал о первом таком деле в отношении контрактников в конце октября.

Ряд телеграм-каналов утверждает, что неисполнение приказа заключалось в отказе участвовать в так называемой спецоперации на территории Украины. Официально власти пока не комментировали видео.

Адвокат и автор канала "Военный омбудсмен" Максим Гребенюк отмечает, что военных демонстративно задержали на построении "в назидание другим".

Статьи об ужесточении наказания для военных в военное время и в период мобилизации внесли в Уголовный кодекс в сентябре, за день до объявления мобилизации. По статье об отказе исполнять приказ военнослужащим грозит до 3-х лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях отказа контрактников отправляться на войну в Украину. Военных не могли привлечь к уголовной ответственности из-за отсутствия оснований - официально война не объявлена, а в формально мирное время контрактники имели право отказаться участвовать в боевых действиях в зоне конфликтов.

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