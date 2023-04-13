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Время Свободы

"Двух-трех тысяч жалко?" В России предлагают ввести военный налог

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 апреля

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Время Свободы - Темы дня 13.04.2023.MP3
by Радио Свобода

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Как заявляют представители украинской разведки, у них есть информация о том, кто совершил жестокое убийство военнослужащего ВСУ, видеозапись которого появилась в интернете;

Депутат государственной думы от «Справедливой России» Олег Нилов предлагает ввести в России военный налог;

Как быть тем, кто хочет избежать призыва на военную службу после принятия закона об «электронных повестках»;

Ирина Яровая представила доклад о «расследовании деятельности американских биолабораторий в Украине»;

Верховный суд Татарстана подтвердил решение о депортации в Китай блогера Сюй Хаояна, приговоренного в России к административному аресту по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних;

Что стоит за словами Владимира Путина об экономическом росте в России в апреле этого года?

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