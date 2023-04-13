"Двух-трех тысяч жалко?" В России предлагают ввести военный налог

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Депутат государственной думы от «Справедливой России» Олег Нилов предлагает ввести в России военный налог;
Как быть тем, кто хочет избежать призыва на военную службу после принятия закона об «электронных повестках»;
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Верховный суд Татарстана подтвердил решение о депортации в Китай блогера Сюй Хаояна, приговоренного в России к административному аресту по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних;
Что стоит за словами Владимира Путина об экономическом росте в России в апреле этого года?
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