"Двух-трех тысяч жалко?" В России предлагают ввести военный налог

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Верховный суд Татарстана подтвердил решение о депортации в Китай блогера Сюй Хаояна, приговоренного в России к административному аресту по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних;

Что стоит за словами Владимира Путина об экономическом росте в России в апреле этого года?

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