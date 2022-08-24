Двум москвичам грозит до 20 лет тюрьмы за подсмотренный секс в их квартире

Двое жителей Москвы арестованы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера после того, как школьники посчитали, что увидели их через окно занимающимися сексом. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. Историю рассказывает издание "База".
Инцидент произошёл неподалёку от центра Москвы в районе Лефортово. Двое школьников 12 и 13 лет увидели в окне квартиры в доме напротив мужчин, которые, по словам подростков, могли заниматься сексом. Они рассказали об этом матери, та вызвала полицию. Полицейские задержали подозреваемых.
Им предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении детей. Суд арестовал их на два месяца. Арестованные утверждают, что не занимались сексом, а чинили прорвавшуюся трубу, сняв одежду.
- В марте суд в Сысерти в Свердловской области приговорил к пяти годам лишения свободы строгого режима 50-летнего реаниматолога Владимира Громова. Он был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних за то, что показал пенис несовершеннолетним девочкам. Защита настаивает, что Громов мочился на улице, а дети увидели его случайно. Сам он их, как утверждается, не заметил.
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