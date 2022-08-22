В сентябре в Литве появится бригада НАТО

В Литве будет дислоцирована бригада войск НАТО, сообщает Deutsche Welle. Первые военнослужащие прибудут в Литву уже в сентябре. В основном в бригаде будут служить солдаты и офицеры немецкого Бундесвера. Общая численность бригады составит около от трех до пяти тысяч человек.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, появление в Литве войск НАТО должно усилить обороноспособность страны в условиях продолжающегося военного вторжения России в соседнюю Украину. После его начала Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Ранее в Литве уже был дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Тысяча из них - немецкие солдаты.

Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает формирование "надежной боевой бригады" для защиты восточного фланга НАТО. "Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения", - сказал Шольц.

Собственные вооруженные силы Литвы насчитывают около 40 тыс. военнослужащих, из них около 18,5 тыс. служат в регулярных войсках.

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