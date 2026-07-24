"Дым Анкориджа". Соцсети – о новых ударах дронов по Wildberries

ВСУ нанесли новые удары по складам Wildberries, теперь в Петербурге, а встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио продлилась всего полчаса и никаких результатов не принесла. Соцсети переживают удары и осмысляют ход войны.

Первые реакции на удары:

К сожалению, утро очень сильно не доброе. У меня ночью над головой пролетел беспилотник....он мог врезаться в мой дом ....😭😭😭😭💔💔💔 и мысль об этом не даёт мне покоя. 2 склада север и юг. НЕБО В ПИТЕРЕ НЕ ЗАКРЫТО! У НАС НЕТ ПВО!!!! РАЗ ДРОНЫ ЛЕТАЮТ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ! ЭТО СПЕЦИАЛЬНО??? , НЕ ЗНАЮ. НО ☝️ ГРАЖДАНЕ МЫ ВСЕ ПРОСТО В ПОЛНОЙ ЖОПЕ.

впервые в жизни я ощутила себя настолько уязвимой…

мы выбежали на улицу, склады через дорогу от нас и 2 часа просто наблюдали, ибо больше ничего не могли

взяли только кота, об остальном не думали даже…

Питер, 24.07 💔

питер, вы тоже не спите??? не сплю с 2:45, бпла летали прямо над моим домом и ракеты тоже видела, сейчас уже второй час сижу на улице в истерике, была паническая атака, на улице клубы дыма, так больно осознавать, что кроме как валить из страны больше никаких вариантов не остается, и успеть бы это сделать…мне так жаль все две стороны, которые страдают, так жаль, что мы обычные люди никак не можем повлиять на это😭😭😭 взрывы продолжаются уже 4-ый час

Лайзет пишет

Читаю комментарии под предыдущим постом о взрыве склада WB.

И пребываю в шоке.

Столько язвительных высказываний.

Насмешек.

Люди, мы сами НЕ хотим этого.

Неважно, кто где родился и на каком языке говорит. Такой жизни не заслуживает ни однин человек в мире!

Я уважаю всех людей и для меня больно видеть эти кадры не только здесь, но и за пределами страны. Мы хотим мира и добра.

О смысле ударов по складам развернулась дискуссия с участием представителей российской оппозиции.

Бизнесмен Евгений Чичваркин в беседе с Алексендром Плющевым заявил, что удары по складам WB и российским НПЗ не приближают конец войны:

Кто-то устроится куда-то работать, кто-то устроится в государстве, кто-то уедет на войну, кто-то запьёт, кто-то уедет в деревню, кто-то постарается уехать вообще абы куда, лишь бы уехать. Потому что если бизнес остановился, это время пересмотреть свою жизнь. Влияет ли это на остановку войны? Мой ответ: нет. Ровно наоборот.

Андрей Пивоваров

Не понимаю, какой военный смысл имеет уничтожение складов маркетплейса. Причём почему-то раз за разом именно Wildberries.

Когда ВСУ наносили удары по топливной инфраструктуре, когда горели НПЗ и терминалы, а в России возникали перебои с бензином, военная логика была понятна. Такие атаки нарушают логистику, затрудняют снабжение фронта и бьют по всей экономике: на топливе передвигается армия, работает транспорт, перевозится большая часть грузов. Это одновременно удар и по экономике, и по военной машине.

Объяснения, что через Wildberries шли поставки экипировки и сопутствующей техники для фронта, не кажутся мне убедительными. Доля товаров военного назначения в общем объёме содержимого складов небольшая.

При этом подобная логистика быстро перестраивается. Частный бизнес, в отличие от государственного, умеет оперативно находить обходные пути – конечно, та его часть, которая выживет. Поставки перенаправят, разобьют по малым точкам, выстроят другие маршруты. Устойчивого кризиса военного снабжения это не создаст.

Совсем иначе было с ударами по НПЗ, которые действительно спровоцировали серьёзный топливный кризис. Возникает странное ощущение, что, добившись успеха на этом направлении, Украина по какой-то причине отказалась от продолжения, не став доводить ситуацию до катастрофической.

Не знаю, появился ли какой-то запрет или было принято политическое решение больше не трогать НПЗ. Но оправдывать уничтожение складов Wildberries военной необходимостью, на мой взгляд, довольно странно.

Олеся Герасименко

разбитый дронами ВСУ склад WB напомнил, как военные шопятся онлайн прямо из окопов. они закупают на маркетплейсах и получают в пунктах доставки на оккупированных территориях, в частности, обвес для автомата калашникова, чтобы он превратился в "безотказное оружие убийства".

при этом я вижу, как прямо сейчас банкротится знакомая, которая долго пыталась наладить производство и продажу витаминов внутри РФ. на складе в электростали у нее лежали новые крупные партии товара. с утра WB предложили ей помощь: взять кредит на восстановление бизнеса в банке WB. гениально.

Олег Хомяк

Посмотрел видео россиян после "задымления" на складах WB.

Удивительно, никто из них не говорит об Украине. В большинстве случаев – просто страдают: за что мне это? И говорят, что мы вне политики. Такое чистое страдание за судьбу. Самые злые взывают к Западу: хорош хулиганить.

Это сколько же еще должно сгореть еще складов, энергетической инфраструктуры, чтобы появилась ясность связи причин и следствий.

Сколько же еще должно быть на России разрушений, чтобы в их сознании появился образ сильной Украины.

Прогнозисты пишут, что август-начало осени создаст для россиян такую возможность.

И так мы видит "идиотов" в древнегреческом смысле этого слова, не в клиническом.

О сколько им открытий чудных, готовит Фреи дух...

И адекватность – дочь ошибок трудных.

Дмитрий Лысенко

Я не очень понимаю эту стратегию последней недели, когда Украина наносит удары по складам WB. Я понимаю удары по НПЗ, я понимаю логистическое изолирование Крыма. Но... удары по WB. В моральном плане я считаю их вполне уместными – это Россия начала массовую кампанию по атаке на гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, на процессинговые центры "Новой почты". Но смысл... военного смысла нет. Да, это коснется массовых слоев населения, но я полагаю, его преобладающей реакцией будет не "давайте пойдем свергнет Путина, надоело", а "давайте сбросим на Украину атомную бомбу".

Дмитрий Косарев

Если бы 5 лет назад мы увидели в новостях видео, как в окутанный клубами чёрного дыма склад WB влетают беспилотники, это было бы шоком.

Сегодня это ежедневная норма, сопровождение к утреннему кофе.

"Так, сегодня Питер. Куда завтра полетят?"…

Настолько величайший геостратег извратил миропонимание миллионов людей.

Дальние удары ВСУ по России, как подозревают z-блогеры, – причина, по которой "дух Анкориджа" окончательно выветрился.

Военный осведомитель

Новостей "Духа Анкориджа" вам – госсекретарь США Марко Рубио заяил, что достигнутые в ходе встречи на Аляске взаимопонимания стали менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новый подход к завершению войны...

При этом Рубио намекнул на причину изменения этой позиции – Россия стала подвергаться ударам вглубь своей территории, чего не наблюдалось в конце прошлого года.



Переводя с дипломатического на русский – ни США, ни Украина всерьез больше не рассматривают требования России просто так сдать Донбасс из-за изменения ситуации с дальними ударами, поэтому хотят очередных уступок.

Алексей Наумов

Предыдущая схема не работает, если хотите переговоров, давайте искать новый, актуальный сегодняшнему моменту подход – вот посыл Рубио.



Факт в том, что настоящие переговоры пока невозможны и сторонам не нужны: сейчас все решается на поле боя и все больше в тылу.

Василина Орлова

На каждый сгоревший Вайлдберриз ракет-то не напасешься для "атветнава удара". Ракеты приходится накапливать по-прежнему. Нет сомнений, что сейчас их накапливают особенно усиленно.



Прекратят ли новые удары ракетами по Киеву удары дронами по Вайлдберриз?



Конечно, нет...



То есть, войну надо заканчивать.



Это мы понимаем.



Но мы также с вами понимали, что заканчивать войну нужно было 24 февраля 2022 года.



А ещё лучше не начинать.



Ни в 2022 году, ни в 2014 году.



Но Путин и его круг надеется додавить Запад, ослабить поддержку Украины...



Если бы Путин хотел закончить войну, то мог бы закончить ее ещё в Анкоридже.



Для этого нужно было попросить заморозки боевых действий по линии боевого соприкосновения.



Всё!..



Что сделали Путин, Лавров и остальные приближенные Путина?



Они начали просить отдать им без боя части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые Россия не смогла оккупировать военным путем...



Нечего и говорить, что подобный договор не состоялся...



Какой же вывод?



Вывод очень простой. По Вайлдберриз, Озону и т.п. будет прилетать в увеличивающихся количествах.



НПЗ, газовая инфраструктура, это мы уже видели и поняли.



Ближе к зиме инфраструктура, которая обеспечивает электричество. Россия выбивает ее в Украине уже пятый год. У глубинного народа будет возможность почувствовать, как это ощущается на практике.



Есть ли надежда, что россияне массово сложат дважды два?



Конечно.



Во-первых, немалое их количество и так все понимает.



Во-вторых, чтобы захотеть, чтобы дроны не летели на головы, понимать что-то в принципе не обязательно.



Однако, режим, конечно, будет сопротивляться этому пониманию, потому что война это его цель, смысл, источник обогащения и надежда на лучшее будущее.



Поэтому репрессии, очевидно, станут серьезнее.



По России будут продолжать прилетать дроны и потом баллистические ракеты.



Режим будет закручивать гайки.

Анастасия Демина

Так как бизнесу разрешили защищать себя от военных атак, применяя дроны-тараны, и даже, говорят, какое-то оружие разрешили, то жду появления ЧВК Вайлдберриз. Потом на новости "ЧВК Вайлдберриз объявили о походе на Москву" я добровольно в дурку лягу, наверное.