В сети который день подряд продолжаются споры по поводу документального фильма "Коллекция Абрамовича", снятого берлинской киностудией Narra и кооперативом независимых журналистов "Берег". Биографический фильм о миллиардере Романе Абрамовиче целиком выложен в Youtube и сопровождается аннотацией, из которой зрители узнают, что им предлагается "портрет удивительного и загадочного героя, о котором известно как будто многое, но на самом деле – почти ничего".

Многим фильм показался чересчур комплиментарным. Целый ряд комментаторов автоматически сделали вывод, что его создание оплатил Абрамович.

Станислав Белковский

Ну, слава Богу. Аудитория отлично понимает, что фильм независимого кооператива "Берег" – это рекламный ролик в поддержку снятия с Р. А. Абрамовича британских / ЕСных санкций. Но почему ролик такого низкого качества? Это пусть г-н Абрамович разбирается. Он же человек со вкусом.

Максим Миронов

Про коррупцию Абрамовича в фильме говорится ровно ноль

Ха. Вчера начал слушать фильм про Абрамовича и меня тоже рассмешило, какой это откровенный ПиАр проект. Пока только дослушал до того момента, как Абрамович решил жителей Чукотки облагодетельствовать. Про коррупцию Абрамовича и про один из самых наглых эпизодов ограблений российского народа – залоговые аукционы, в фильме говорится ровно ноль. Просто чувак удачно купил Сибнефть у государства и потом этому же государству ее в 500 раз дороже загнал. Просто предпринимательская удача

Владимир Гуриев

фильм про абрамовича я смотреть не буду, потому что не очень понимаю, что там может быть интересного: ладно бы он был просто нехороший человек, но он же еще и не очень приятный. но мне интересна бизнес-модель (а про нее никто не спрашивает). несколько человек потратили несколько месяцев своей жизни на то, чтобы сделать фильм, который бесплатно посмотрело на ютубе 800 тысяч зрителей (на самом деле, конечно, меньше; значительная часть, но мы не знаем, конечно, какая, бросила, не досмотрев до конца). все, что я знаю о монетизации, говорит мне, что деньги тут не сходятся. но тогда как и зачем?

в целом меня давно восхищает удивительная способность некоторых представителей российской интеллигенции почти в любой ситуации приземляться на мягкие лапы, но иногда хочется деталей.

Некоторые публицисты адресуют свои упреки изданию "Медуза", руководители которого Галина Тимченко и Иван Колпаков выступили в роли генеральных продюсеров фильма.

Майкл Наки

Речь идёт об обычной заказухе

Можем ли мы тут тоже представить некомпетентность? В теории – да. Но "Медуза" – это не ютуб на коленке от сбитого летчика. Поэтому допустить, что все редакторы и те, кто отвечал за производство этого "шедевра", просто пропустили лажу – сложно. Если случилось невозможное, и этот брак прошел случайно все проверки, то как будто бы за прошедшие 5 дней редакция вполне могла бы увидеть, что выходит под её брендом. Итого, к сожалению, приходим к выводу, что речь идёт об обычной заказухе. И тут главная проблема, появляющаяся, когда заходит речь о джинсе: а что ещё джинса? Как мы можем знать, какой материал на чьи пожертвования или обещания готовился? Лично я никак, поэтому ценность издания "Медуза" для меня упала кратно. Вряд ли моя поддержка ценнее поддержки Абрамовича, но давайте просто грустно скажем, что если и не потеряли одно из немногих оставшихся медиа, то, как минимум, к нему появилось сильно больше вопросов.

Резче всего о фильме высказалась сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

По мнению Певчих, авторы фильма скрыли от зрителей, что Роман Абрамович подарил Владимиру Путину яхту и что строительство президентского дворца в Геленджике отчасти оплачивалось из кармана олигарха. Певчих называет это умолчание "журналистским преступлением" режиссера фильма Евгении Зобниной.

Критические замечания нашлись и у тех, кто не уверен в "заказушности" фильма.

Дарья Рыжкова

Мерзкое обвинение, никогда не поверю. Но зачем было выбирать именно этого героя сейчас – не понимаю.

Борис Берман

Посмотрел на YouTube "Коллекцию Абрамовича" – документальный фильм, который сами авторы определяют как "биографию Романа Абрамовича".

После просмотра один-единственный вопрос: зачем? Или, как гласит известная присказка, "с какого *уя гости собрались?".

Авторы говорят ЧТО, но нет ответов на ПОЧЕМУ и КАК

Биографии нет, ибо нет всего того, что могло бы составить представление о личности героя. В своем исследовании личности авторы остановились на детстве мальчика-сироты, который жил то у одного еврейского дяди, то у другого. А дальше – перечисление фактов (или домыслов?); тем, кто погружен в политические реалии России конца ХХ – начала ХХI, эти факты давно известны. Для тех же, кого миновало подобное знание, этот фильм скучен, как учебник, написанный бездарным историком.

Авторы говорят ЧТО, но нет ответов на ПОЧЕМУ и КАК.

А без этих ответов нет сюжета и, как результат, нет личности заглавного персонажа.

Мой вывод (простите за резкость): наспех сделанная поделка.

Константин Сонин

Я не так уверен, как Мария Певчих, что этот фильм – PR-проект Абрамовича. Я могу себе представить аудиторию, которой такой взгляд на этого персонажа, на русских олигархов из 1990-х вообще и на мир в целом вполне близок. И хорошего в этом фильме много – и сделан он хорошо. Однако одна вещь меня задела дополнительно, помимо того, что написала Мария. (А она все правильно написала.) Ведущая, Евгения Зобнина, до степени смешения похожа на Марию Певчих, ведущую множества важнейших расследовательских репортажей @fbkinfo. Вот то, что это выглядит как репортаж ФБК, им совершенно не являясь, это стремно.

К обсуждению присоединились и лоялисты, для которых оно стало поводом обвинить оппозиционных журналистов и соратников Навального в диктаторских замашках или даже приписать им попытку шантажировать Абрамовича.

Екатерина Винокурова

Фильм Александра Уржанова и Евгении Зобниной о Романе Абрамовиче я не смотрела и, если честно, не планирую.

Давайте поговорим не о самом фильме, но о медиа-истории его сопровождающей. В последние несколько суток нас убеждают, что авторы взяли денег у Абрамовича на отмыв его репутации на Западе (фильм снят на русском). Доказательств никаких нет, но общественное мнение сформировано. Один за другим "лидеры общественного мнения" осуждают фильм с разных аспектов, поддерживая друг друга.

Стоп.

Мы приехали на станцию, где по обе стороны у нас – Кремль

Вам это точно ничего не напоминает?

Мне – напоминает. В таких схемах мы всегда обвиняли Кремль: берется чье-то оппозиционное высказывание, на него пишут негативные посты по темнику, которые размножают в соцсетях сторонники. Причина проста: кто-то высказал несогласованное мнение, которое угрожает великой вертикали, значит, автора надо "пессимизировать" или поставить в такую ситуацию, чтобы он был вынужден сотрудничать.

Если говорить еще грубее, то, друзья, мы приехали на станцию, где по обе стороны у нас- Кремль. Не красивое здание красного кирпича, но крайне жесткая вертикаль, в которой независимое мнение даже на совершенно посторонние темы является мнением потенциально враждебным.

Кирилл Шулика

Слушайте, я даже не понимаю, а просто знаю, что вся эта эмигрантская возня вокруг фильма про Абрамовича имеет чисто коммерческий подтекст. Некоторые пишут, что за гранты. Нет, не за гранты. Это абсолютно бесстыдная торговля блоками не негатив. Как мы уже проходили с Фридманом.

Вы думаете, там прямо вот письма ему были нужны от совестей нации? Нет, письма – формальность. Ему нужно было, чтобы молчали, не замазывали, потому что, как полагал Фридман, если его фамилия звучать не будет, санкционный режим как минимум смягчат. Ну тут и письма еще. В целом репутационная история.

Это абсолютно бесстыдная торговля блоками на негатив

И вот то же самое абсолютно бесстыдно хотят продать Абрамовичу, полагая, что раз он дал денег Уржанову, значит, можно взять и нам. Исключительно с этим связана возня. К сожалению, публично никто из людей Абрамовича об этом не скажет, это их политика. Но блоки покупать никто не будет. Поэтому в эмиграции придется работать. Слишком много стало структур, журналистов, а поток грантов иссякает, что естественно в целом из-за смещения акцентов повестки. Поэтому сейчас все в поиске альтернативных источников. Есть еще пара фамилий, у кого просят за блоки на негатив.

Негативные посты о фильме можно встретить и у лояльных властям авторов, как анонимных, так и не слишком.

Антиглянец

Потратили час жизни на фильм нежелательной в России организации с многообещающим названием "Коллекция Абрамовича" – нет, не про картины, а лучше бы. В сухом остатке – это очень долгая реклама Романа Аркадьевича, который уже, казалось бы, в рекламе не нуждается.

Это очень долгая реклама Романа Аркадьевича

Ни одного острого угла: "Сибнефть" придумал и фактически слепил, используя старые связи, он (какой Березовский? где Березовский? Это все была фронда, извините), во время семибанкирщины вообще мимо проходил (даже в Коммерсанте того времени упомянут один раз и по диагонали!), зато вот этими своими руками поднял Чукотку из пучины пьянства и безнадёжности, дал народу искусство и культурку (конкретнее – Гараж, Новую Голландию, Переделкино и Парк Горького, пересобранный верным соратником Капковым) и надежду на ориентацию на цивилизованную Европу (Лондонград начался именно с него, уверяют).

Пробежалась по вехам – тут немного, там чуть-чуть, но без эпизода в лондонском Hermes, куда с иском к бывшему партнеру во время его шопинга ворвался Березовский, конечно, никак было не обойтись.

Кадры исключительно комплиментарные – к концу просмотра #светскаяПош сама почти влюбилась в главного героя, но конкурировать в этом вопросе с ведущей, произносящей фамилию олигарха с легким придыханием, объективно непросто. Приглашенные эксперты комментируют Романа Аркадьевича тоже с большим пиететом, мол, он на КАЖДУЮ ВЕНЕЦИАНСКУЮ БИЕННАЛЕ ПРИЕЗЖАЛ, на каждую! Представляете! Какой неравнодушный человек! Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.

Президент плохой, а Абрамович хороший, трагическая нарезка

Заканчивается фильм внезапно и лихо – буквально с открытия персональной выставки Такаси Мураками в 2017 году в Гараже Абрамович переместился прямиком в зал провалившихся российско-украинских переговоров. Все уперлось в СВО. Из-за санкций наш герой потерял деньги, много денег, но где-то семь ярдов в твердой валюте еще осталось. Президент плохой, а Абрамович хороший, трагическая нарезка. Все, финал, титры. Непонятно только одно: а зачем это было вообще?

Арина Холина

Посмотрела фильм Медузы (инагент) про Абрамовича.

Олигарх с золотым х*** сердцем! Ну, 90-ые, ну все так делали, но он хороший, он убежал от плохих мальчиков – и калинка-малинка загремела под небом Лондона, и с Чукоткой он делал что-то хорошее, и спортзал там открыл, и личные 1,5 миллиарда туда потратил на блекджек и шлюх на инфраструктуру, а потом Все Вот Это отняло у него кучу денег – в 2021 было 14 миллиардов, а в 2022 стало 9, я рыдаю б**** взахлеб, девочки, ну как настрадался то мужик!

Я, в целом, норм к Абрамовичу – ну олигарх и олигарх, что было – то было, живет и нам не мешает, но биография вышла такой приторной, что у меня немного аллергия случилась.

Провластные анонимы заинтересовались и личностью креативного продюсера фильма Александра Уржанова.

НЕЗЫГАРЬ

А Уржанов все еще в России? Не иноагент? Уголовное дело заведено? Почему еще нет?

Александр Уржанов развернуто ответил на критику в серии постов (1, 2). Он считает, что в отношении авторов фильма была развернута травля.

Через многократное повторение оскорблений формируется консенсус: мы взяли деньги у Абрамовича за этот фильм. Мы покупаемся и продаёмся. Никто не пытался это доказать (зачем расследователям этим заниматься?), нет ни одного свидетельства этого – но это становится общим знанием. От "Медузы" отписываются жертвователи – тоже считая издание коррумпированным, хотя фильм – не коллектива "Медузы", а наш, студии Narra, и это везде в фильме написано. Но фильм, как мы выяснили, никто не смотрит.

Канонада оскорблений без единого доказательства

Своей профессией я занимаюсь 20 лет. Я шёл на много компромиссов, я работал с частными, государственными и квазигосудраственными деньгами. Но никто не мог меня заставить писать под чью-то диктовку. Я много раз платил цену за это. Это знают те, кто со мной соприкасался по работе.

Но теперь я буду звонить своим героям, партнёрам, и они будут говорить, что я какой-то мутный и взял деньги Абрамовича – а скорее всего и говорить не будут, просто потихоньку свернут разговор. То же с моим соавтором Женей Зобниной. Всё это – под канонаду оскорблений и без единого доказательства.

За эти дни мне написало много моих друзей со словами поддержки и я невероятно это ценю. Но мало кто написал публично. Никто не хочет попадать внутрь буллинга.

Вы, наверное, скажете: ну и чего ты жалуешься? А я не жалуюсь. Я вас предупреждаю. Этому поезду надо каждый день кого-нибудь переезжать, у него такие рельсы. Можно делать вид, что вас это не касается. Но кто-то из вас следующий.

Так нельзя. Так нельзя со мной, так нельзя с Женей, так нельзя с нами. Так нельзя ни с кем.

По словам Уржанова, о причастности Абрамовича к появлению у Путина яхты "Олимпия" и строительству дворца в Геленджике авторы фильма не упоминали потому, что не нашли документов, подтверждающих эти утверждения:

В качестве примеров взяток Путину Мария приводит две истории.

Первая: Абрамович финансировал строительство дворца в Геленджике. Она ссылается на слова Сергея Колесникова, который впервые рассказал эту историю в 2011 году (4). Из неё следует, что Абрамович по просьбе сверху дал денег на нужды медицинского центра, а Колесников 35% этих денег, не говоря Абрамовичу, вывел на строительство дворца. В 2009 году все деньги "на медицину", по словам Колесникова, украли на дворец. Можно ли это считать "взяткой Путину"? Я не знаю, решайте сами. Сам Колесников пишет про Абрамовича так: "Мы встречались и обсуждали проект. С самого начала была установка: все должно быть абсолютно открыто и официально оформлено, все договоры дарения этих средств, все акты выполнения работ, поставок медицинского оборудования, все таможенные декларации. Мы полностью отчитывались перед благотворительным фондом Абрамовича "Берег надежды".

Мы пользуемся старым и простым правилом: "Не знаешь – не пиши"

Вторая история – яхта "Олимпия". "Новая газета" писала: "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука Абрамовича". Сейчас этого материала на сайте "Новой" нет (интересно почему), зато его перепечатка есть на compromat.ru, ресурсе, который с моих 17 лет публиковал, скажу аккуратно, информацию разного качества.

Почему это не вошло в фильм? Потому что у нас нет документов, которые надежно подтверждают эту фактуру. И мы не расследователи. Мы пользуемся старым и простым правилом: "Не знаешь – не пиши". Соответственно, все, что мы говорим, мы сами смогли проверить.

Но действительно ли эти два эпизода больше и важнее, чем "Челси"? Больше, чем отъём Первого канала у Березовского? Больше, чем военные санкции? Мне кажется, нет, поэтому их нет в фильме. Но сам фильм – хороший повод для того, чтобы вспомнить о других ПЛАСТАХ биографии Абрамовича, и я не вижу в этом проблемы.

Многие публицисты выступили в защиту фильма и его создателей.

Сергей Кальварский

Авторский взгляд на РА. Другая оптика просто. И жанр. Мне было любопытно.

Алексей Венедиктов

Хотя неплохо знаю биографию Абрамовича, но фильм открыл для меня некоторые новые элементы. Так что спасибо

Владимир Раевский

По поводу ситуации с ФБК, студией Narra и фильмом про Абрамовича:

1) Предположить, что ребята взяли денег у Абрамовича и за них сделали про него такой хитрый фильм, можно только в бреду

2) Вопрос "почему у вас в фильме есть про это и нет про то" – великая русская претензия, сопровождающая любое произведение о том, что "все давно знают". "Почему у вас в Намедни есть Кристалинская, но нет Миансаровой?!"

3) Тратить такую уйму сил (а следовательно и денег своих доноров) на то, чтобы бессмысленно копать под Alexander Urzhanov, Igor Sadreev и их коллег, – своих же журналистов-в-изгнании, которые с нами заодно – пустая работа под отбеливанию своего же пальто

4) Писать можно и нужно о ком угодно и что угодно, но, кажется, у нас всех есть враг куда серьёзней

5) Ребята из ФБК и Агентства, вы ведь делаете огромную работу. Мы её очень ценим. Не перестанем донатить, читать и распространять даже после этого. Но хотите мы все вам реальных тем накидаем?

Наталья Геворкян

Переходить на личности и добавлять конспирологию – последнее дело

Недовольство некоторых коллег фильмом про Абрамовича (кто не смотрел, висит на Медузе) вылилось в расследование – нет, не Абрамовича – а создателей фильма. Наехали. Больше не на кого? Особенно мне понравился аргумент о внешнем сходстве между соавтором и ведущей фильма Евгенией Зобниной и Марией Певчих. Сильный аргумент, ничего не скажешь.

Я считаю, что фильм можно было сделать лучше, и его есть за что критиковать. Но претензии стоит предъявлять в рамках жанра портрет, биография, а не расследование, на которое он не претендует. Переходить же на личности и добавлять конспирологию -последнее дело. Ничто не мешает расследователям объединить усилия и сделать свой фильм о РА, давно пора

Кирилл Лятс

Если люди осуждают фильм Медузы о хорошем Абрамовиче, они могут просто взять и снять фильм о плохом Абрамовиче. Кто мешает-то?!