Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу 21 сентября

Президент США Джо Байден планирует объявить в четверг о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов, пишет "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что в пакет военной помощи войдет второй транш кассетных боеприпасов, рассказал на условиях анонимности источник в администрации президента США. По его сведениям во время встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Нью-Йорке будет объявлено и о других новых видах вооружений для Украины. О ракетах ATACMS, по всей вероятности, речи не будет.

Первый транш кассетных боеприпасов 155-миллиметрового калибра Украина получила в июле 2023 года. Эти неуправляемые артиллерийские снаряды имеют максимальную дальность 18 миль (29 км) и несут до 72 бомб.

По словам источника, Вашингтон планирует направить дополнительные системы ПВО малой дальности Avenger.



В планируемый пакет помощи Украине включены противотанковые комплексы TOW и AT4, ракеты для высокомобильных артиллерийских систем залпового огня (HIMARS), а также противотанковые ракеты Javelin и иная техника.