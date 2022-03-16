Джо Байден назвал Путина "военным преступником" 

В среду президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".

В прошлом году Байден, отвечая на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", ответил "да". Президент России, комментируя это, процитировал детскую поговорку времён СССР: "кто как обзывается, тот так и называется".