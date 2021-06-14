Джо Байден назвал Владимир Путина достойным противником

Президент США Джо Байден встретился с журналистами после завершения саммита НАТО в Брюсселе. Первым делом он обратился к американцам с призывом, не откладывая, сделать прививки от коронавируса. Байден напомнил, что около 600 тысяч американцев умерли в результате пандемии. По его словам, число смертей ныне значительно уменьшилось, но то, что люди продолжают умирать от коронавирусной инфекции, "остаётся трагедией".

Затем Байден предложил журналистам задавать вопросы. Большинство вопросов касались предстоящей встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Он назвал нынешнюю встречу лидеров стран НАТО "невероятно продуктивной", По всему было видно, что он доволен результатами возобновившегося сотрудничества с европейскими союзниками - после четырёх лет президентства Дональда Трампа.

Отвечая на вопросы, связанные с предстоящей в эту среду встрече с президентом России Владимиром Путиным, Байдн повторил, что между двумя странами остаются сферы, в которых они могут сотрудничать. Он настаивал, что Москве следовало бы придерживаться международных норм поведения и соблюдать общепринятые демократические ценности. Отказ России означал бы, что США найдут чем ответить на такую позицию.

На вопрос, что предпримут США, если Алексей Навальный погибнет в тюрьме, Байден ответил, что такой исход может повлечь для России непоправимые последствия.

Байден встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры "дадут результат".

В начале встречи с журналистами в Брюсселе после окончания саммита НАТО президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Он сказал, что почти 600 тысяч американцев умерли к настоящему времени от заражения коронавирусом. То, что ежедневно продолжают умирать сотни человек, заболевших ковидом, остаётся трагедией, сказал президент США.

Перейдя к повестаке дня саммита НАТО Байден назвал результаты состоявшихся заседаний "невероятно продуктивными".

Байден вновь подчеркнул "возвращение США" к активному сотрудничеству с другими странами. Россия и Китай, по его словам пытаются противодействовать трансатлантической солидарности. Байден подтвердил приверженность союзников соблюдению положений Статьи 5 основополагающего договора НАТО - о том, что нападение на одного из союзников является нападением на всех.

Президент США сказал о необходимости вырабатывать новую повестку-2030 союза НАТО, учитывая меняющуюся ситуацию. Демократические страны, по словам Байдена, способны принять и преодолеть новые вызовы, один из которых - популизм.

Отвечая на вопрос, какие последствия могла бы иметь гибель Алексея Навального для отношений с Россией, Байден ответил: "Смерть Навального будет ещё одним признаком того, что Россия не уважает права человека. И это повредит отношениям России со всем миром и со мной", заявил Джо Байден.

Назвав Путина достойным противником, Байден выразил надежду, что российских лидер осознает наличие и своего собственного интереса в том, чего от него ожидают в мире: изменения поведения.