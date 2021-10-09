Джо Байден поздравил Дмитрия Муратова с Нобелевской премией

Президент США Джо Байден поздравил с Нобелевской премией главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессе.

"Как и многие журналисты по всему миру, Рессе и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. – Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, которые хотят заставить их замолчать".

В заявлении говорится, что Дмитрий Муратов, Мария Рессе и многие другие журналисты "находятся на переднем крае глобальной битвы за саму идею истины".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен опубликовал в твиттере свои поздравления лауреатам. Глава внешнеполитического ведомства США написал, что главный редактор "Новой газеты" "смело рассказывал правду, несмотря на серьезные угрозы". Блинкен выразил солидарность США с независимыми журналистами в России, которые продолжают говорить правду". Он также поздравил отдельным твитом филиппинскую журналистку Марию Рессе.