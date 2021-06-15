Джо Байден прибыл в Женеву для встречи с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден во вторник прибыл в Женеву, где завтра, 16 июня, состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мировая прессе уделяет первостепенное внимание европейскому турне Байдена, последним этапом которого станет женевская встреча с президентом России. В предыдущие дни Байден участвовал в саммите "Большой семёрки" в Великобритании, затем был принят королевой Елизаветой Второй. В Брюсселе он участвовал в саммитах НАТО и США - ЕС.

Российская сторона ожидает, что президент Байден на встрече с президентом России Путиным поднимет тему заключённого оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, "на этот счёт (относительно ситуации с Навальным) очень много сигналов" от американской стороны.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навального на встрече с Байденом обсуждать не будут, поскольку он находится в колонии в России, и предмета для обсуждения нет.

Среди других возможных тем для обсуждения, о которых упомянул Ушаков - стратегическая стабильность, борьба с пандемией, локальные конфликты, Украина, а также двусторонние отношения.

Байден ранее заявлял, что поднимет перед Путиным вопрос о хакерских атаках, осуществляемых с территории России.

Байден ранее заявлял, что представит на встрече с Путиным единую позицию США и их союзников.