Джо Манчин не будет переизбираться в Сенат. Он может пойти в президенты

Сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин заявил о том, что в 2024 году не будет баллотироваться в Сенат на новый срок. Американские СМИ пишут об этом решении как о политической неожиданности и со ссылкой на ряд источников сообщают, что оно может быть связано с планами Манчина баллотироваться в будущем году в президенты - в качестве независимого кандидата.

Западная Вирджиния считается "красным" штатом, избиратели как правило поддерживают там республиканцев, а не демократов. Манчин, однако, являлся исключением, во многом потому, что по ряду вопросов занимал центристские позиции и не поддерживал администрацию Джо Байдена. В августе он говорил, что "серьёзно думает" о выходе из Демократической партии.

По прогнозам, в борьбе за место Манчина в Сенате в будущем году больше шансов на победу у республиканцев, что поставит под сомнение сохранение демократами большинства в Сенате (сейчас оно хрупое - 51 на 49). Ещё большее внимание комментаторов, однако, привлекает возможное выдвижение Манчина в президенты на выборах в будущем году. Сам сенатор намекнул на такую возможность, сказав, что в ближайшее время будет ездить по стране и изучать возможность создания движения, "чтобы мобилизовать политический центр и вновь объединить американцев". Некоторые демократы опасаются, что, если фамилия Манчина будет в бюллетене, часть умеренных избирателей могут проголосовать за него, а не за Джо Байдена.

В тот же день, когда Манчин объявил об отказе баллотироваться в Сенат, в Бостоне был создан политический комитет по поддержке выдвижения в президенты или его, или сенатора-республиканца Митта Ромни, известного как оппонент Дональда Трампа.

Действующий президент Джо Байден и бывший президент республиканец Дональд Трамп остаются фаворитами в борьбе за выдвижение в президенты от двух ведущих партий. По опросам, однако, уровень поддержки обоих в целом по стране не высок.