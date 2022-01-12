Джокович объяснил, почему не был в изоляции после теста на COVID-19

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему он скрыл данные о позитивном ПЦР-тесте на коронавирус в середине декабря.

По словам спортсмена, перед ПЦР-тестом он сдал отрицательный тест на антитела и был уверен, что здоров, так как у него не было симптомов заболевания. Тем не менее, позднее, уже зная о болезни, теннисист встретился с журналистом. По словам Джоковича, он был в маске и соблюдал дистанцию, но сожалеет о случившемся.

Джокович также пояснил, почему указал неточные данные в анкете для въезда в Австралию. В ней было сказано, что теннисист не путешествовал последние две недели, но позднее выяснилось, что он был в Испании. По словам спортсмена, документы заполнял его агент, который поставил отметку не в том месте.

В среду на прошлой неделе Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире Australian Оpen. Пограничный контроль посчитал, что спортсмен безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. В аэропорту Джоковича задержали и отобрали телефон. Затем власти аннулировали его визу, и выдали решение о депортации из Австралии.

Джокович подал в суд и выиграл дело. Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции на время разбирательства. Спортсмен приступил к тренировкам в Мельбурне.