Джон Кирби о ситуации в Афганистане: "Пришло время ответственности"

США «с глубокой озабоченностью наблюдают» за тем, как Талибан захватывает все новые и новые территории в Афганистане в то время, как американские войска возвращаются домой в соответствии с приказом президента Джо Байдена, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.



"Пришло время, когда афганские правительственные войска должны выступить и защищать свою страну", – заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на канале Fox News. Он назвал происходящее "моментом ответственности".



Почти двадцать лет США поставляли Афганистану оружие для самообороны на миллиарды долларов, но с учетом намерения Байдена вывести войска к 31 августа, контроль над страной становится все более неопределенным, отмечает "Голос Америки".



Движение "Талибан" утверждает, что уже контролирует 85 процентов территории страны, хотя эти заявления оспариваются. Однако Кирби не стал оспаривать оценки Fox News, согласно которым 13 миллионов афганцев живут под контролем Талибана, 10 миллионов – под властью афганского правительства и еще 9 миллионов – в спорных регионах.

Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с соглашением, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.



Однако межафганские мирные переговоры, начавшиеся в сентябре в Катаре, продвигались медленно и не привели к существенным результатам.